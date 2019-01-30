BM Raportörü Callamard STK temsilcileriyle görüşüyor

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) raportürü Callamard ve beraberindekiler, Türk Arap Medya Derneği'nde STK temsilcileriyle bir araya geldi.
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın bulunduğu heyet, Fatih'te bulunan Türk Arap Medya Derneği'ne geldi. Heyet'in burada Dernek Başkanı Turan Kışlakçı ile bazı STK temsilcileriyle görüşecekleri öğrenildi.
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