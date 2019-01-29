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BM Raportörü Kaşıkçı Cinayeti İçin Türkiye’de

29.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

Özel Raportör Agnes Callamard bir hafta sürecek ziyaret kapsamında Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya geldi. Callamard, ziyaretin ikinci gününde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşecek

BM Raportörü Kaşıkçı Cinayeti İçin Türkiye’de

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Türkiye’de temaslarda bulunuyor. Ziyaretinin ilk gününü Ankara’da geçiren Callamard’ın Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüşeceği açıklandı.

Adli tıp ve hukuk alanında yetkililerden oluşan heyetiyle birlikte bir hafta sürecek ziyaret kapsamında Türkiye’de bulunan Callamart, Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya geldi.

Anadolu Ajansı, Callamard’ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le de görüşmesinin beklendiğini bildirdi.

Washington Post köşe yazarı Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmüştü. Amerikan istihbarat kurumları, cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı’nın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatıyla düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü düşünüyor. Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunumadı.

Riyad ise Veliaht Prens’in olayda rolü olduğu iddiasını reddediyor. Suudi yetkililer, Reuters’ın Callamard’ın Suudi Büyükelçiyle görüşme ve soruşturması kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret etme taleplerine olumlu yanıt verip-vermeyecekleri konusundaki sorularını yanıtlamadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth, heyetin soruşturmasının olayın sorumlularının bulunmasına odaklanacağını kaydeti. Roth, Amerikan Merkezi İstihbarat Dairesi’nin (CIA) suçla ilgili elindeki kayıtları paylaşması çağrısında bulundu. Cenevre’de gazetecilere konuşan Roth, Callamard’ın cinayetle ilgili yetkilendirmenin kimden geldiği konusuna baktığını bildirdi.

Roth, “Bunun bir Suudi hükümeti operasyonu olduğundan kuşku yok. Dolayısıyla özel raportörün bakacağı husus, Suudi Veliaht Prens’in sorumluluğuna işaret eden ne tür deliller olduğu” diye konuştu.

Callamard’la geçen hafta görüştüğünü ifade eden Roth, “CIA, görünen o ki kayıtlara dayanarak, Veliaht Prens’in bu cinayetin talimatını verdiğini söyledi. ABD Senatosu da bu tespiti doğruladı. Umarım CIA bu kayıtları ve bu delili özel raportörla paylaşacaktır” dedi.

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