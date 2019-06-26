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BM raportörü: Kaşıkçı cinayetinde emir komuta zinciri çözülmedi

26.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Kaşıkçı cinayetine yönelik rapor hazırlayan BM raportörü, Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün araştırmasını istiyor.

Callamard'a göre Riyad'ın yürüttüğü soruşturma cinayetteki emir komuta zincirini ortaya koyamadı.Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmanın cinayeti kimin azmettirdiğini ortaya koymakta başarısız kaldığını söyledi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapora ilişkin BM İnsan Hakları Konseyini bilgilendiren Callamard, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, danışmanı ve diğer Suudi yetkililerin deliller karşısında soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini söyledi. Callamard, "Araştırmam, cezai soruşturma niteliği taşımasa da Suudi Veliaht Prens ve kilit danışmanı Kahtani'nin de aralarında olduğu şahıslara yönelik yeni soruşturma açılması için inandırıcı delillere ulaştı" dedi. Callamard Suudi Arabistan'da yapılan soruşturmanın emir komuta zincirini ortaya çıkarmakta başarılı olamadığını söyledi.

Cenevre'deki oturumda Callamard ayrıca muhalif isimlere yönelik cinayetlerin önüne geçilmesi ve araştırılması için bir yapı çağrısında bulundu. Callamard, acil müdahale misyonları ile ulusal soruşturmalara destek olunmasını, hükümetleri tarafından hedef alınan kişilerin korunmasını teklif etti.

Veliaht Prense yaptırım istemişti

Altı ay süren soruşturmanın ardından yayınlanan Callamard'ın raporunda,"Özel raportör, Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna vardı" ifadesi yer almıştı. 100 sayfalık raporla birlikte Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yaptırım çağrısı yapılmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de dün BM'ye çağrıda bulunarak cinayetin aydınlatılması yönünde somut adımlar atmasını talep etmişti.

Washington Post için yazılar yazan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada Veliaht Prens aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Kaşıkçı'nın naaşı henüz bulunamadı.

rtr,dpa/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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