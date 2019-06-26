BM raportörü: Kaşıkçı cinayetinde emir komuta zinciri çözülmedi

Callamard'a göre Riyad'ın yürüttüğü soruşturma cinayetteki emir komuta zincirini ortaya koyamadı.Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturmanın cinayeti kimin azmettirdiğini ortaya koymakta başarısız kaldığını söyledi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapora ilişkin BM İnsan Hakları Konseyini bilgilendiren Callamard, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, danışmanı ve diğer Suudi yetkililerin deliller karşısında soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini söyledi. Callamard, "Araştırmam, cezai soruşturma niteliği taşımasa da Suudi Veliaht Prens ve kilit danışmanı Kahtani'nin de aralarında olduğu şahıslara yönelik yeni soruşturma açılması için inandırıcı delillere ulaştı" dedi. Callamard Suudi Arabistan'da yapılan soruşturmanın emir komuta zincirini ortaya çıkarmakta başarılı olamadığını söyledi.

Cenevre'deki oturumda Callamard ayrıca muhalif isimlere yönelik cinayetlerin önüne geçilmesi ve araştırılması için bir yapı çağrısında bulundu. Callamard, acil müdahale misyonları ile ulusal soruşturmalara destek olunmasını, hükümetleri tarafından hedef alınan kişilerin korunmasını teklif etti.