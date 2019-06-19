BM raportörü: Kaşıkçı yargısız infaz mağduru

Raporda Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün daha fazla araştırılması isteniyor. Ayrıca yaptırım çağrısı yapılıyor.Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan rapor yayınlandı.

Altı ay süren soruşturmanın ardından yayınlanan raporda, "Özel raportör, Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna vardı" ifadesi yer aldı.

Raporda cinayetten kimin suçlu olduğuna dair bir tespit bulunmuyor. Ancak daha fazla araştırılma yapılması için yeterli delil olduğu vurgulanıyor.

Suudi prense yaptırım çağrısı

100 sayfalık raporla birlikte Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yaptırım çağrısı da yapıldı.

Callamard, raporunda Kaşıkçı cinayeti sonrası yürürlüğe koyulan yaptırımların, cinayetle bağlantısı olmadığı ispat edilene dek Veliaht prens bin Selman'ı ve malvarlığını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Callamard, "Soruşturma, Veliaht Prens'in rolü hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda yeterli ve güvenilir delil olduğunu gösterdi" dedi.