HABER

BM raportörü: Kaşıkçı yargısız infaz mağduru

19.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raportörünün hazırladığı rapor yayınlandı.

Raporda Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün daha fazla araştırılması isteniyor. Ayrıca yaptırım çağrısı yapılıyor.Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan rapor yayınlandı.

Altı ay süren soruşturmanın ardından yayınlanan raporda, "Özel raportör, Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna vardı" ifadesi yer aldı.

Raporda cinayetten kimin suçlu olduğuna dair bir tespit bulunmuyor. Ancak daha fazla araştırılma yapılması için yeterli delil olduğu vurgulanıyor.

Suudi prense yaptırım çağrısı

100 sayfalık raporla birlikte Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yaptırım çağrısı da yapıldı.

Callamard, raporunda Kaşıkçı cinayeti sonrası yürürlüğe koyulan yaptırımların, cinayetle bağlantısı olmadığı ispat edilene dek Veliaht prens bin Selman'ı ve malvarlığını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Callamard, "Soruşturma, Veliaht Prens'in rolü hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda yeterli ve güvenilir delil olduğunu gösterdi" dedi.

Bağımsız nitelikteki raporun ardından Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma çağrısı

BM Özel Raportörü Callamard ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunarak, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını istedi. Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmaların uluslararası standartları karşılayamadığını vurgulayan Callamard, FBI'a da ABD'de soruşturma açma çağrısı yaptı.

Adli tıp uzmanları ve hukukçulardan oluşan bir heyetle Türkiye'ye giden Callamard, raporu hazırlamadan önce incelemede bulunmuş ve Türk yetkililerden delilleri almıştı.

Washington Post için yazılar yazan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada Veliaht Prens aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Kaşıkçı'nın naaşı henüz bulunamadı.

AFP,AP,rtr/ÖA,HT

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Nükleer anlaşmayı kurtarmak için diplomasi trafiğiNükleer anlaşmayı kurtarmak için diplomasi trafiği
Birleşmiş Milletler Kaşıkçı Cinayeti Raporunu AçıkladıBirleşmiş Milletler Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'nin kararına Türkiye'den ilk tepki

BM'nin kararına Türkiye'den ilk tepki

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Trump’ın 2020 sloganı: ‘Amerika’yı güçlü tut’

Trump’ın 2020 sloganı: ‘Amerika’yı güçlü tut’

Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor

'Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor'

Trump'tan İran'a gözdağı: Cevap vermeye hazırız

Trump'tan gözdağı: Cevap vermeye hazırız

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi

Pentagon'da sürpriz karar: Shananan adaylıktan vazgeçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.