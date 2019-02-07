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BM raportöründen Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi

07.02.2019 22:07 | Son Güncelleme

BM özel raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce öldürüldüğünü ve Türkiye'nin cinayeti soruşturma çabalarının Suudi Arabistan tarafından engellendiğini belirtti.

BM raportöründen Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği bir haftalık Türkiye ziyaretinde yaptığı incelemelerle ilgili açıklamada bulundu.

Callamard, Türkiye'de topladığı delillerin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, "Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlanıp işlenen, önceden tasarlanmış, hunharca bir cinayete kurban gittiğini" ortaya koyduğunu söyledi.

BM raportörü, Türkiye'nin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen cinayeti soruşturma çabalarının da Suudi yetkililerce "ciddi şekilde baltalanıp" geciktirildiğini ifade etti. Callamard, "Ne yazık ki Türk müfettişlere, uluslararası standartların öngördüğü profesyonel ve etkili bir olay yeri incelemesi ve araması yapmaları için yeterli zaman ve erişim sağlanmadı" dedi.

Callamard, Türkiye'de gerçekleştirdiği incelemeler sırasında, cinayete ilişkin Türk istihbaratının elde ettiği ses kayıtlarını dinlediğini belirtti. Raportör, bu kayıtları "kan dondurucu ve korkunç" olarak niteledi.

Callamard, Suudi Arabistan'da cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yargılandığı davanın adil bir şekilde ilerlediğine dair de ciddi endişeleri olduğunu söyledi. BM raportörü, Türkiye'den sonra Suudi Arabistan'da da incelemelerde bulunmak için girişimde bulunduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın parçalara ayrıldığı öne sürülen cesedi henüz bulunamadı. Suudi Arabistan savcılığı, cinayetle ilgili şu ana kadar 21 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerden 11'i hakkında iddianame düzenlendiğini duyurmuştu. Savcılık geçen ay ise 11 tutukludan beşi hakkında idam talebinde bulunmuştu.

Nihai rapor Haziran'da

Cinayetten yaklaşık dört ay sonra başlatılan soruşturma kapsamındaki Türkiye ziyaretinde Callamard'a İskoç avukat Helena Kennedy ve Portekizli adli tıp uzmanı Duarte Nuno Vieira eşlik etmişti. Ekip, Türkiye'de ulaştığı bulguları içeren nihai raporunu Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak.

Birleşmiş Milletler, cinayetle ilgili koşulları "insan hakları açısından" inceleyen Callamard'ın bağımsız hareket ettiğini ve "bunun bir BM soruşturması olmadığını" açıklamıştı.

Yaptığı çalışmaların ardından Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne rapor veren Fransız akademisyen Callamard'ın dünya genelindeki infazları soruşturma yetkisi bulunuyor.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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