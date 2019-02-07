BM raportöründen Kaşıkçı açıklaması: Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği bir haftalık Türkiye ziyaretinde yaptığı incelemelerle ilgili açıklamada bulundu.

Callamard, Türkiye'de topladığı delillerin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, "Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlanıp işlenen, önceden tasarlanmış, hunharca bir cinayete kurban gittiğini" ortaya koyduğunu söyledi.

BM raportörü, Türkiye'nin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen cinayeti soruşturma çabalarının da Suudi yetkililerce "ciddi şekilde baltalanıp" geciktirildiğini ifade etti. Callamard, "Ne yazık ki Türk müfettişlere, uluslararası standartların öngördüğü profesyonel ve etkili bir olay yeri incelemesi ve araması yapmaları için yeterli zaman ve erişim sağlanmadı" dedi.

Callamard, Türkiye'de gerçekleştirdiği incelemeler sırasında, cinayete ilişkin Türk istihbaratının elde ettiği ses kayıtlarını dinlediğini belirtti. Raportör, bu kayıtları "kan dondurucu ve korkunç" olarak niteledi.