Birleşmiş Milletler (BM) Özel Eğitim Raportörü Combo Bali, Körfez krizi nedeniyle yüzlerce Katarlı öğrencinin eğitim alma hakkından mahrum kalmasına neden olan ihlalleri araştırdığını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Üniversitesi ve Ulusal İnsan Hakları Komitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen "BM Raportörlerinin İnsan Haklarını Koruma ve Güçlendirmedeki Rolü" konulu seminerde konuşan Bali, Katar'da Körfez krizinden zarar gören birçok kişiyle görüştüğünü kaydetti.

Bali, "Katar'da, yüzlerce öğrencinin eğitim hakkından mahrum bırakılmasına neden olan ihlalleri inceledik ve bu hakkın ihlal edildiği konusunda çağrılar aldık. Bu da konuyu incelememizi gerektirdi." diye konuştu.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekme ve hava ile deniz sahasını Katar'a kapatma kararı ile başlamıştı.

Ambargo uygulayan bu dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmişti. Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.

