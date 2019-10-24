BM raportöründen Myanmar'da Arakanlılara yönelik ''savaş suçlarının'' UCM'ye sevk edilmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'da Arakanlılara karşı işlenen ve ''savaş suçuna'' varan insan hakları ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi ya da sorumluların yargılanması ve adaletin yerini bulması için uluslararası bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi.

Lee, BM Genel Kurulunda insan hakları konularının görüşüldüğü Üçüncü Komite'ye yıllık raporunu suduktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların durumu konusunda hiçbir gelişme olmadığını ve ''savaş suçuna'' varan insan hakları ihlallerinin devam ettiğini belirten Lee, ''Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin, Myanmar'dan kaçmalarına neden olan koşullar düzeltilmediği sürece, evlerine dönmeleri güvenli değil.'' dedi.

Lee, ''Myanmar'daki (Arakanlılara yönelik) durum Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmeli ya da adaletin yerini bulması için uluslararası bir mahkeme kurulmalı.'' diye konuştu.

- Myanmar ordusuna yaptırım çağrısı