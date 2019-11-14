BM Raportörü'nden Trump, Merkel ve Macron'a "Kaşıkçı" eleştirisi

BERLİN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunu ağır bir şekilde eleştirerek cinayetin aydınlatılması konusunda uluslararası alanda çaba gösterilmesini istedi.

"Business Insider Deutschland” adlı internet haber sitesine verdiği röportajda Callamard'a, "Raporunuzu yayımladıktan 9 gün sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Osaka'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir fotoğrafta devlet ve hükümet başkanları arasında gülümsüyordu. Bu durum dünya topluluğunun durumu hakkında neler gösteriyor?" sorusu yöneltildi.

Bunun dünya toplumunun durumunun hiç de iyi olmadığını gösterdiğini belirten Callamard, "Diğer devlet başkanları neşeli bir şekilde kameralara el sallarken Muhammed bin Salman, ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaşıyor. Bu bir skandaldı." dedi.

Trump’ın tutumunun ayrı bir mesele olduğunu ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi Avrupa’daki hükümet başkanlarının bu tuhaf duruma katılmalarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Callamard, bunun insan hakları ihlallerine uğrayan mağdurların yüzüne vurulmuş bir darbe olduğunu kaydetti.