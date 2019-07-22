BM Raporu: 'Ebeveynlerin İzinleri Attırılmalı'

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF’in raporunda, çocukların gelişiminin düzgün tamamlanabilmesi adına çalışan ebeveynlerin haklarının ve imkanlarının genişletilmesi gerektiği belirtiliyor. Raporda ayrıca, doğum izinleri, emzirme izinleri ve çocuk bakımı politikalarıyla ilgili etkili değişiklikler yapılması için hükümetlere ve özel firmalara çağrıda bulunuldu ve bu yönde yapılacak değişikliklerin önemli yararlar sağlayacağının da altı çizildi. UNICEF’in ‘Aile Dostu Politikalar: Geleceğin İş Yerlerinin Yeniden Tasarlanması’ başlıklı raporunda, 0-6 yaş yıllarının çocukların gelişiminin ‘çok önemli’ olduğuna değiniliyor. Kurumun direktörü Henrietta Fore da bu vurguyu yineleyerek, “Çocukların hayatlarında, ilk yıllarından daha elzem bir dönem yoktur. Bu nedenle de firmaların ve hükümetlerin, çocukların hem sağlıklı beyin gelişimi hem de çocukla ebeveynler arasındaki bağın güçlendirilmesini sağlayacak politika ve uygulamalar konusunda dönüştürücü bir değişime ihtiyacımız var” diye konuştu.

‘Ücretli doğum izni en az 6 ay olmalı’ Uzmanların raporda yer verdiği uygulamalardan ilki ücretli doğum ve ebeveyn izniyle ilgili. Aktarılan verilere göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde ücretli doğum izninin bir ay arttırılması, bebek ölümleri oranında yüzde 13 düşüş sağladı. Yüksek gelirli ülkelerdeyse, ücretli doğum iznine eklenen her bir hafta, yalnız annelerin gelirinin yoksulluk sınırının altına düşmesini yüzde 4 oranında olumlu etkiliyor. Ücretli doğum izninin en az 6 ay olması gerektiği belirtilen raporda, bu iznin hem anne hem baba tarafından kullanılması ve en az 18 ayınınsa mutlaka annelere ayrılmasının sadece ailelerin ve çocuğun değil aynı zamanda işverenlerin de faydasına olacağı savunuluyor. Bu uygulamaların halen yürürlükte olduğu ülkelerde kadınların istihdam oranının arttığı ve dolayısıyla gayri safi yurtiçi hasılada da yüzde 10 ile 20 oranında artış gözlemlendiği belirtiliyor. Çalışma saatlerinde düzenli emzirme imkanlarının sağlanmıyor olması da raporda değinilen hususlar arasında.