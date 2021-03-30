BM raporu: Fransa'nın saldırısında 19 sivil öldü

BM raporunda düğün için toplanan kalabalığın hedef alındığı belirtilirken Fransa suçlamayı reddetti.Fransa'nın Afrika'nın batısındaki Mali'de bir düğün alayına düzenlediği hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız AFP haber ajansının ulaştığı Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, olayın 3 Ocak'ta Bounti köyünde gerçekleştiği, köy sakinlerinin bir düğün alayının hedef alındığını bildirdiği kaydedildi. BM'nin Mali'deki misyonu MINUSMA'nın başlattığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, köyde olay günü bir düğün kutlaması yapıldığının ve hedef alınan yerde 100 kadar sivilin bulunduğunun saptandığı ifade edildi.

Raporda ayrıca düğün alayı içinde cihatçı Katiba Serma örgütüne mensup olduğu düşünülen beş silahlı kişinin de bulunduğu ve saldırıda 17'si sivil olmak üzere 22 kişinin öldüğü belirtildi.

Fransa: Cihatçıları vurduk

Fransa ise rapora tepki göstererek söz konusu tarihte Bounti'de bir düğün olmadığını, hava saldırısında sivillerin değil cihatçıların öldürüldüğünü savundu.