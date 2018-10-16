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BM raporu: Kadınlarda doğurganlık yarı yarıya düştü

16.10.2018 19:48 | Son Güncelleme

BM Nüfus Fonu, dünyada kadın başına doğum sayısının elli yılda yarı yarıya azaldığını açıkladı.

BM raporu: Kadınlarda doğurganlık yarı yarıya düştü

Günümüzde kadın başına ortalama 2,5 çocuk düşerken Afrika ülkelerinde bu rakam dördü buluyor.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) "Dünya Nüfusunun Durumu 2018” başlıklı raporuna göre dünyada kadınların doğum sayısında son elli yılda yarı yarıya azalma kaydedildi. 2018 yılı itibarıyla dünyada kadın başına ortalama çocuk sayısının 2,5 olduğunu belirten raporda, 1960'ların ortasında bu sayının iki kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kadın başına doğum ortalaması azalırken gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki uçurum da raporda gözler önüne seriliyor. Rapora göre gelişmiş ülkelerde kadınlar ortalama 1,7 çocuk dünyaya getirirken yoksul ülkelerde kadın başına çocuk sayısı dörde yükseliyor. Gelişmiş ülkelerdeki kadınların sahip olduklarından daha fazla çocuk doğurmayı arzu ettikleri, yoksul ülkelerdeki kadınların ise istediklerinden daha fazla çocuğa sahip oldukları değerlendirmesi de raporda yer alıyor.

En yoğun artış Afrika'da

BM raporunda istenilenden fazla çocuğun doğurulduğu bölgelerde nüfus planlaması ve istenmeyen gebeliklerden korunma konularındaki eksikliklere dikkat çekildi. Rapora göre kadın başına en az dört çocuğun düştüğü 43 ülkeden 38'i Afrika ülkeleridaha az çocuğun arzu edildiği dünyanın en yoksul ülkelerinde kadın başına ortalama dört çocuk düştüğü açıklandı. Söz konusu 40 ülkenin 38'inin Afrika ülkesi olduğu kaydedildi.

Sahra Çölü'nün güneyinde yılda yaklaşık 20 milyon istenmeyen gebelik yaşandığı, bunun bölgedeki hamileliklerin yaklaşık beşte ikisine tekabül ettiği belirtildi.

Raporda sağlık sistemlerinin nüfus planlama ve istenmeyen gebeliklerden korunmayı da içerecek şekilde yapılandırılması tavsiye ediliyor. Sağlık kuruluşlarının geniş yelpazede korunma araçlarını sunması, farklı yöntemler hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunması ve bunu yaparken belirli halk gruplarına ayrımcılık yapılmaması gerektiği belirtiliyor.

KNA/ SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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