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BM raporu: Kuzey Kore, silah programını siber saldırılarla çaldığı kripto paralarla finanse ediyor

07.02.2022 03:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basına sızdırılan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Kuzey Koreli siber saldırılarda ülkenin füze programını finanse etmek için milyonlarca dolar değerinde kripto para çalındı.

BM raporu: Kuzey Kore, silah programını siber saldırılarla çaldığı kripto paralarla finanse ediyor

Basına sızdırılan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Kuzey Koreli siber saldırılarda ülkenin füze programını finanse etmek için milyonlarca dolar değerinde kripto para çalındı.

Raporda, 2020'den 2021'in ortalarına kadar çalınan dijital varlığın 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu tür saldırıların Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programının "önemli gelir kaynaklarını" oluşturduğunu söyledi.

Araştırma sonuçlarının Cuma günü BM'nin yaptırımlar komitesine teslim edildiği bildirildi.

Siber saldırılarda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para borsası hedef alındı.

Raporda, Chainalysis isimli güvenlik şirketi tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl Kuzey Koreli siber saldırılarda 400 milyon dolar değerinde dijital varlık elde edildiğini işaret eden rapora da atıfta bulunuldu.

2019 yılında da BM, Kuzey Kore'nin çok yönlü siber saldırılarda, kitle imha silahları programları için tahmini 2 milyar dolar biriktirdiğini bildirmişti.

BM Güvenlik Konseyi tarafından Kuzey Kore'nin nükleer denemeler yapması ve balistik füze fırlatması yasaklandı.

Ancak BM raporuna göre, tüm sert yaptırımlara rağmen Kuzey Kore, nükleer ve balistik füze altyapısını geliştirmeye devam edebiliyor.

Nitekim Kuzey Kore resmi medyası, Ocak ayı sonunda, 2017'den bu yana yapılan en büyük füze denemesi olduğu belirtilen denemenin fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore resmî haber ajansı KCNA'nın yayımladığı fotoğraflardan ikisinde fırlatma anı, diğerlerinde de uçuşu görülüyor.

Öte yandan raporda ülkenin, siber araçlar ve ortak bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere, yurtdışında malzeme, teknoloji ve uzmanlık bilgisi edinmeye devam ettiğine yönelik bilgiler de yer aldı.

Yaptırımları gözlemleyen uzmanlara göre, Pyongyang'ın füze testlerinde "belirgin bir hızlanma" var.

Cuma günü yapılan açıklamada ABD, Kuzey Kore'nin geçen ay dokuz füze testi gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin ve Rusya ise, Kuzey Kore'nin füze denemesi programlarının yaygınlaşmasını kınamak üzere hazırlanan ortak bir bildiriyi imzalamadı.

Washington tarafından Pazar günü yapılan duyuruda, ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisinin durumu görüşmek üzere bu hafta içinde Japon ve Güney Koreli yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

BM raporunda, Kuzey Kore'deki insani durumun kötüleşmeye devam ettiği de ifade edildi. Bunun, ülkenin pandemi sırasında sınırlarını kapatma kararının sonucu olabileceği aktarıldı.

Raporda, Kuzey Kore'den gelen bilgi eksikliği nedeniyle, uluslararası yaptırımların nasıl bir zarara yol açtığını belirlemenin zor olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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