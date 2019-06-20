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"BM Raporu, Türkiye'nin haklılığını vurgulamaktadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: - "Böyle bir raporun yayınlanması son günlerde Batı kamuoyunda diplomatik bağlamda köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'nin bu konudaki tavrının ve tutumunun haklılığını vurgulamaktadır"

ANKARA (AA)- BUKET GÜVEN- MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, BM'nin Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yayınladığı raporu, "Böyle bir raporun yayınlanması son günlerde Batı kamuoyunda diplomatik bağlamda köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'nin bu konudaki tavrının ve tutumunun haklılığını vurgulamaktadır." sözleriyle değerlendirdi.

Aydın, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapora ilişkin görüşlerini AA muhabirine aktardı.

Raporun Türkiye'nin haklılığını ortaya çıkardığını belirten Aydın,"BM nezdinde böyle bir raporun yayınlanması son günlerde Batı kamuoyunda diplomatik bağlamda köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'nin bu konudaki tavrının ve tutumunun haklılığını vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaşanan bu hunhar olayın birkaç uluslararası kural ve kanunun ihlalini içerdiğine işaret ederek, "Bunların en önemlisi Suudi Arabistan'ın diplomatik ayrıcalığı istismar ve kendi toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmektedir." dedi.

Raporun özellikle Veliaht Prensin birkaç gün önce CNN İnternational'a verdiği mülakatta Türkiye'yi zan altında bırakan ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığına dair bir belge niteliği taşıdığının altını çizen Aydın, "Dahası raporda Türkiye'den özür dilenmesi konusundaki karar bu cinayetin aydınlatılması noktasında Türkiye'nin samimi katkılarının onayıdır." diye konuştu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın

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