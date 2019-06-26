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BM raporu: Uyuşturucu tüketiminde rekor artış

26.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

BM uyuşturucu raporuna göre, uyuşturucu tüketimi son on yılda yüzde 30 arttı.

BM raporu: Uyuşturucu tüketiminde rekor artış

2017 yılında 585 bin kişi uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.Uyuşturucu üretimi ve tüketimi dünya çapında rekor artış gösterdi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Dairesi’nin (UNODC) 2017 yılı verilerine göre, dünya genelinde 585 bin kişi doğrudan uyuşturucu tüketimi ya da bu tüketimden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle yaşamını yitirdi. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yıl içinde yüksek doz uyuşturucu kullanımı sonucu ölenlerin sayısı yaklaşık 70 bin. Raporda, uyuşturucu tüketiminin 2017’de, 2009 yılına oranla yüzde 30 arttığı ve 15-64 yaş grubu baz alındığında, dünya nüfusunun yüzde 5,5’lik kesiminin 2017’de en az bir kez uyuşturucu kullandığı bildiriliyor.

Kolombiya en büyük kokain üreticisi

UNODC’nin Viyana’daki merkezinde açıklanan rapora göre, dünya üzerinde sene boyunca bin 976 ton kokain üretimi yapıldı. Bu rakam 2016 verilerine oranla yüzde 25’lik bir artışa tekabül ediyor. Dünya üzerindeki toplam kokain üretiminin yüzde 70’i Kolombiya’da yapılırken, kokain için gerekli olan koka bitkisi ekilen alanların bir yıl içinde yüzde 17 arttığı belirtildi. 2017’de ele geçirilen kokain miktarında da bir rekor yaşandı. UNODC raporu bu alanda da bir yılda yüzde 13’lük bir artış kaydedildiğini ve bin 275 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.

En yaygın uyuşturucu cannabis

Rapor diğer yandan dünya çapında tüketimi en yaygın olan uyuşturucunun cannabis (hint keneviri) olduğunu ortaya koyuyor. Tahminen 188 milyon insan düzenli olarak bu uyuşturucuyu kullanıyor. Dünya üzerinde uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanların sayısı da rapordaki veriye göre 30 milyondan 35 milyona yükselmiş durumda. Uyuşturucu tüketiminde en çok artışın yaşandığı ülkeler ise Nijerya ve Hindistan. Bu iki ülkedeki opioid denen kimyasal uyuşturucu madde kullanım oranında, bir yılda yüzde 56’lık bir artış gözlemlendiği bildiriliyor.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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