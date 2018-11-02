HABER

BM Raporuna Göre Asya Ülkelerinde 486 milyon Kişi Açlık Çekiyor

02.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre Asya ülkelerinde yarım milyara yakın insan açlık çekiyor

BM Raporuna Göre Asya Ülkelerinde 486 milyon Kişi Açlık Çekiyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rapora göre, hızlı ekonomik büyümeye karşın Asya-Pasifik ülkelerinde yaklaşık yarım milyar insan temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanmasındaki gelişmelerin gerilemesi ve gıda güvenliğinin tesis edilememesi nedeniyle açlık çekiyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve 3 ayrı BM kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, Bangkok ve Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur gibi nispeten iyi durumdaki şehirlerde dahi yoksul aileler çocukları için yeterli gıdaya ulaşamıyor. Bu durumda uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Rapora göre 2017 yılında Bangkok’ta yaşayan çocukların üçte biri uygun şekilde bir beslenme olanağına sahip olamadı. Pakistan’da hükümet tarafından yapılan bir araştırmada ülkedeki çocuklardan sadece yüzde 4’ünün kabul edilebilir nitelikte beslenebildiğini ortaya koydu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü Bölgesel Direktörü Kundhavi Kadiresan, 2030 yılına kadar bölgede açlığın sıfıra indirilmesi için hergün 110 bin kişiye gıda desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Kadiresan, “Asya Pasifik bölgesinde açlık ve yetersiz beslenmeye karşı yıllardır yürüttüğümüz mücadelenin ardından geldiğimiz noktada bir duraksama yaşıyoruz ve yeniden hızlanmamız gerek” dedi.

Daha fazla insan eksik besleniyor

Bu esnada bölgede eksik beslenen insan sayısı da giderek artıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde son yıllarda bu konuda hiçbir olumlu gelişme yaşanmıyor.

Uzun vadede eksik beslenme oranları 2005 yılında yüzde 18 iken 2017’de yüzde 11’e düşmüş durumda buna karşın açlık kaynaklı gelişim bozukluğu bölgedeki 5 yaşından küçük 79 milyon çocuğu etkiliyor. Bunun en büyük nedeni de gıda güvenliği ve yeterli hijyen koşullarının sağlanamaması.

Rapora göre gıda eksikliği nedeniyle küçük çocuklarda son derece hızlı şekilde kilo kayıpları ve rahatsızlıklar görülüyor ve bu da ciddi riskler oluşturuyor. Bu durum özellikle Hindistan, Endonezya, Malezya ve Kamboçya gibi ülkelerin olduğu Güney Asya ülkelerinde görülüyor. Güneydoğu Asya’da her 10 çocuktan biri Güney Asya’da ise çocukların yüzde 15’i açlık kaynaklı riskler altındalar.

Ancak bu durumun aksine aşırı kilolu çocuklarda dahi sıklıkla eksik beslenme sorunu görülüyor. Buna da ailelerin çocuklarını sağlıksız, yağlı sokakta satılan fast food gıdalarla beslemelerinden kaynaklanıyor.

Temiz su ve temizlik

Rapor gıda güvenliği konusunda iki noktaya değiniyor; birincisi küresel ısınma kaynaklı felaketler diğeri de temiz su ve temizlik malzemelerine erişimdeki sorunlar.

Raporu kaleme alan uzmanlar özellikle çocuklar arasında görülen hastalıkların önlenmesi konusunda yeterli temiz su ve temizlik şartlarına erişmenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyorlar. raporda ayrıca bazı şehirlerde yaşayan insanların taze gıdaları alabilecekleri pazarlara da erişiminin sağlanması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Örneğin Endonezya’da ailelerin temiz tuvalet koşullarına sahip olmaması çocuklarda görülen yetersiz büyüme sorunlarına teşkil eden hastalıklar konusunda da önemli etkenlerden biri durumunda.

Rapor içme suyuna erişim oranlarındaki artışın şehirlerde düşmeye başladığına dikkat çekiyor.

Güney Asya ülkelerinde yaşayan çok sayıda insan şişelenmiş sulara güveniyor ve onları kullanıyor ancak bu sular da genelde mikroplu olabiliyor. Kamboçya’da yapılan bir araştırma bu suların yüzde 80’inin bakteriler ve mikroplar barındırdığını ortaya koydu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniğiLondra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Erdoğan Kürt seçmene göz kırpıyor ama Kürtler artık bunu yemezHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Erdoğan Kürt seçmene göz kırpıyor ama Kürtler artık bunu yemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa ülkesi ayaklandı! İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde ölüm gerçekleşiyor

Avrupa ülkesi ayaklandı! İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde ölüm gerçekleşiyor

12 yıl aradan sonra yeniden başladı

12 yıl aradan sonra yeniden başladı

Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği

Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği

Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü

Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...

Metroda taciz skandalı! Kadın yolcu yanında oturan diğer kadını...

Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!

Kuzey Kore'den Türkiye'ye elçilik açma talebi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.