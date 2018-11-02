BM Raporuna Göre Asya Ülkelerinde 486 milyon Kişi Açlık Çekiyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rapora göre, hızlı ekonomik büyümeye karşın Asya-Pasifik ülkelerinde yaklaşık yarım milyar insan temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanmasındaki gelişmelerin gerilemesi ve gıda güvenliğinin tesis edilememesi nedeniyle açlık çekiyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve 3 ayrı BM kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, Bangkok ve Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur gibi nispeten iyi durumdaki şehirlerde dahi yoksul aileler çocukları için yeterli gıdaya ulaşamıyor. Bu durumda uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Rapora göre 2017 yılında Bangkok’ta yaşayan çocukların üçte biri uygun şekilde bir beslenme olanağına sahip olamadı. Pakistan’da hükümet tarafından yapılan bir araştırmada ülkedeki çocuklardan sadece yüzde 4’ünün kabul edilebilir nitelikte beslenebildiğini ortaya koydu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü Bölgesel Direktörü Kundhavi Kadiresan, 2030 yılına kadar bölgede açlığın sıfıra indirilmesi için hergün 110 bin kişiye gıda desteği verilmesi gerektiğini söyledi.