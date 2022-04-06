BM Raporunda "İklim Felaketi" Uyarısı

Birleşmiş Milletler’in iklimle ilgili en üst düzey kuruluşu yayınladığı raporda, küresel ısınmayı sanayi öncesi dönemin 1,5 santigrat derece üzeriyle sınırlamak için, fosil yakıt kullanımında önemli kesintiler yapılması dahil sert önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporunun, dünyanın bir iklim felaketine doğru hızla ilerlediğini ve hükümetler ile kuruluşların “iklimle ilgili sözleri yerine getirmeme silsilesi” içine girdiğini gösterdiğini söyledi.

Guterres, raporla birlikte yayınlanan videolu mesajında, “Rapor, bizi yaşanmaz bir dünyaya doğru götüren boş vaatleri sıralayan bir utanç dosyası” ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, dünyada şu anki küresel ısınma tablosunun, 2015'te Paris'teki iklim görüşmelerinde küresel ısınma için kararlaştırılan 1,5 derecelik sınırının iki katından fazla olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmak için şimdiki on yıl içinde küresel emisyonların yüzde 45 oranında azaltılması gerektiğini vurguladı.

2800 sayfalık raporda, mevcut durumu tersine değiştirmenin tek yolunun, bu on yıl içinde emisyonlarda ciddi oranda kesintiye gidilmesi olduğu belirtiliyor. Ancak rapora göre, o zaman dahi, bu tarz önlemlerin, hükümetlerin halihazırda atmosferde bulunan karbondioksitin bir kısmını ortadan kaldırabilecek teknolojiler geliştirmesi ve daha fazla ağaç dikmesini içeren adımlarla birleştirilmesi gerekecek.

IPCC raporunun eş başkanı James Skea, raporla ilgili olarak, "Ya şimdi, ya hiçbir zaman" dedi ve şöyle ekledi: "Tüm sektörlerde acil ve derin ölçüde emisyon azaltımlarına gidilmediği takdirde başarı sağlanması imkansız."

Raporda, Paris hedeflerine ulaşılabilmesi için dünyanın 2025’e kadar olan üç yıllık süre içinde sera gazı emisyonlarının daha fazla yükselmesini durdurması ihtiyacına vurgu yapıldı. Rapora göre, mevcut politikaların devam etmesi durumunda 1,5 derece hedefi “ulaşılamaz” hale gelecek ve 2030’dan sonra ısınmanın 2 santigrat dereceyle sınırlandırılması daha da zorlaşacak.

BM Genel Sekreteri Guterres, sorumluluğu hükümetlere ve ticari işletmelere yükledi ancak herhangi bir ülke ismi vermedi.

Guterres, “Bazı hükümet ve iş dünyası liderlerinin söyledikleriyle yaptıkları birbirinden farklı. Basitçe söylemek gerekirse, yalan söylüyorlar. Dolayısıyla sonuçlar da korkunç olacak” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı açıklamada, raporun, “iklim krizini hafifletmek için küresel düzeyde atılan adımların ihtiyacın ne kadar gerisinde kaldığını ortaya koyduğunu” belirterek, bu konuda gelecek on yılın “belirleyici” olacağını ifade etti.

“Enerjide verimliliğin geliştirilmesinden, ormanların yok edilmesinin durdurulması ve tersine çevrilmesine, daha fazla sürdürülebilir ulaşım ve temiz enerjiye yönelinmesine” kadar raporda yer alan bir dizi tavsiyeyi örnek gösteren Blinken, “Ülkeler şimdi harekete geçerse, 2030 yılına kadar küresel emisyonlar yarıya düşürülebilir” mesajını verdi.

