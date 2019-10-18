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BM: ‘Resulayn’da Çatışma ve Bombardımanın Sürdüğü Haberleri Geliyor’

18.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyona beş günlük ara verilmesi kararına rağmen, Resulayn’da aralıklı olarak bombardıman ve çatışmalar sürdüğü yönünde bazı bilgilerin kendilerine ulaştığını kaydetti

BM: ‘Resulayn’da Çatışma ve Bombardımanın Sürdüğü Haberleri Geliyor’

Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyona beş günlük ara verilmesi kararına rağmen, Resulayn’da aralıklı olarak bombardıman ve çatışmalar sürdüğü yönünde bazı bilgilerin kendilerine ulaştığını kaydetti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkilisi Jens Laerke, “Diğer bölgelerde durumun sakin olduğu yönünde haberler alıyoruz ancak bu sabah gelen raporlarda Resulayn’da çatışmaların sürdüğü ve bombardımanların devam ettiği yönünde bilgiler geldi” dedi.

BM yetkilileri, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de başlattığı harekata beş gün ara vermesi için yapılan uzlaşma sonrasında da güvenlik nedeniyle çatışmaların arasında kalan yüzlerce kişinin Irak sınırını geçtiği kaydedildi.

“Rasulayn ve Tel Abyad’da hastaneler kapalı”

BM, Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılan insani yardımla ilgili de çeşitli bilgiler verdi. BM, insani yardımları erişimin mümkün olduğu yerlerde sürdürdüklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki kritik ihtiyaçlara dikkat çekti, insani müdahalenin acil bir şekilde artırılmasını istedi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç, bu hafta başında Suriye’nin kuzeydoğu bölgesine gönderilen 40 tonluk tıbbi malzemenin, Tel Abyad ve Rasulayn’daki hastanelerin kapalı olması yüzünden Kamışlı’daki hastanelere gönderildiğini kaydetti.

Dünya Gıda Programı da, bugün yaptığı açıklamada, etkilenen bölgelerde 580 bin kişiye ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

Dünya Gıda Programı Sözcüsü Herve Verhoosel, 9 Ekim'den bugüne kadar 170 bin kişiye gıda yardımı sağladığını söyledi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda 165 bin kişin hareket halinde olduğu belirtilirken, birçoğunun Haseke ve Rakka’ya sığındığı ve sığınmaya çalıştığı kaydedildi.

BM Çocuk Fonu UNICEF de Haseke’de 400 bin kişinin içme suyu sıkıntısı çektiğini bildirdi.

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