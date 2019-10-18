BM: ‘Resulayn’da Çatışma ve Bombardımanın Sürdüğü Haberleri Geliyor’

Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyona beş günlük ara verilmesi kararına rağmen, Resulayn’da aralıklı olarak bombardıman ve çatışmalar sürdüğü yönünde bazı bilgilerin kendilerine ulaştığını kaydetti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkilisi Jens Laerke, “Diğer bölgelerde durumun sakin olduğu yönünde haberler alıyoruz ancak bu sabah gelen raporlarda Resulayn’da çatışmaların sürdüğü ve bombardımanların devam ettiği yönünde bilgiler geldi” dedi.

BM yetkilileri, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de başlattığı harekata beş gün ara vermesi için yapılan uzlaşma sonrasında da güvenlik nedeniyle çatışmaların arasında kalan yüzlerce kişinin Irak sınırını geçtiği kaydedildi.

“Rasulayn ve Tel Abyad’da hastaneler kapalı”

BM, Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılan insani yardımla ilgili de çeşitli bilgiler verdi. BM, insani yardımları erişimin mümkün olduğu yerlerde sürdürdüklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki kritik ihtiyaçlara dikkat çekti, insani müdahalenin acil bir şekilde artırılmasını istedi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç, bu hafta başında Suriye’nin kuzeydoğu bölgesine gönderilen 40 tonluk tıbbi malzemenin, Tel Abyad ve Rasulayn’daki hastanelerin kapalı olması yüzünden Kamışlı’daki hastanelere gönderildiğini kaydetti.