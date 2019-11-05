BM Riyad Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Riyad Anlaşması'nın Yemen'de barışa ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Griffiths, BM Yemen Özel Temsilciliğinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anlaşmanın imzalanmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirten Griffiths, "Yemen'deki çatışmanın barışçıl bir anlaşmayla çözülmesi yolundaki çabalarımız için bu anlaşma önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Griffiths, ülkenin güneyindeki grupların taleplerinin dikkate alınmasının ülke çapında barışın sağlanması açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, anlaşmanın Aden ve çevresindeki vilayetlerde istikrarın sağlanması ve vatandaşların gündelik hayatına olumlu etki yapması temennisinde bulundu.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması bugün tarafların katıldığı bir törenle imzalandı.