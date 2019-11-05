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BM Riyad Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 20:30 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths: - "Yemen'deki çatışmanın barışçıl bir anlaşmayla çözülmesi yolundaki çabalarımız için bu anlaşma önemli bir adım"

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Riyad Anlaşması'nın Yemen'de barışa ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Griffiths, BM Yemen Özel Temsilciliğinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Anlaşmanın imzalanmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirten Griffiths, "Yemen'deki çatışmanın barışçıl bir anlaşmayla çözülmesi yolundaki çabalarımız için bu anlaşma önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Griffiths, ülkenin güneyindeki grupların taleplerinin dikkate alınmasının ülke çapında barışın sağlanması açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, anlaşmanın Aden ve çevresindeki vilayetlerde istikrarın sağlanması ve vatandaşların gündelik hayatına olumlu etki yapması temennisinde bulundu.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması bugün tarafların katıldığı bir törenle imzalandı.

- Güneydeki olaylar

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan, konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths Güney Geçiş Konseyi riyad anlaşması Yemen

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