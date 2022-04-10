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BM: "Rusya’nın Sivillere Saldırıları Kabul Edilemez”

09.04.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki bir tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen sivilleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. BM sözcüsünün açıklamasına göre, Genel Sekreter Antonio Guterres, en az 50 sivilin ölümüne neden olan saldırıyı kabul edilemez olarak niteledi

BM: "Rusya’nın Sivillere Saldırıları Kabul Edilemez”

NEW YORK - Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki bir tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen sivilleri hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Ukrayna'nın doğusundaki tren istasyonuna düzenlenen ve aralarında çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının da bulunduğu, tahliye edilmeyi bekleyen en az 50 sivilin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıların kabul edilmez olduğunu belirttiğini söyledi.

Sözcü Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in, sivillere ve sivil altyapıya karşı girişilen diğer saldırıları da kınadığını belirterek, bu saldırıların uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun ağır ihlali olduğunu belirttiğini ifade etti.

BM Sözcüsü Dujarric, Genel Sekreter'in, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca sivilleri koruma yükümlülüklerini, çatışmada mahsur kalan sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesini ve insani yardıma erişimi sağlamak için ateşkes üzerinde anlaşmaya varılmasının aciliyetini hatırlattığını bildirdi. Genel Sekreter Guterres’in bu acımasız savaşa bir an önce son verilmesi için ilgili tüm taraflara yaptığı çağrıyı yinelediği belirtildi.

“Ölü sayısı artabilir”

BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad da yaptığı açıklamada, Kramatorsk tren istasyonunda çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ve ölümlerin sayısının artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Awad yaptığı açıklamada, "Kramatorsk bölgesindeki en korunmasız kişiler olan ve bu saldırıya yakalanan çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin vurulmasından son derece rahatsızız. Sivillerin bulunduğu bölgede patlayan silahlar, uluslararası insani hukukun açık bir ihlalidir. Sivilleri korumak zorundayız. Çevredeki hastaneler şu anda yaralılarla dolu. Biz, hayatta kalanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İlk yardım malzemelerini de teslim ettik. Bu çatışmanın tüm taraflarına, yaşadıkları yerlerden tahliye edilmek isteyenler için güvenli ve engelsiz geçişe izin vermeye, siviller için temel ulaşım mekanlarına karşı saldırıları önlemeye ve hareket edemeyen veya tahliye edilemeyenlere hayat kurtarıcı yardım malzemelerinin ulaştırılması için çağrıda bulunmaya devam ediyoruz " diye konuştu.

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