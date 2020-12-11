BM: "Salgın Hastalık İnsan Haklarını da Vurdu"

Guterres, salgın hastalığa karşı küresel çapta verilen mücadelede insan haklarının en ön planda yer alması gerektiğini kaydetti. BM Genel Sekreteri, salgın hastalığa karşı küresel çapta verilen mücadelede en ön safta yer alan çalışanların, yaşlıların, engellilerin, azınlıkların, kadınlar ve kız çocukları gibi savunmasız grupların diğerlerine göre orantısız bir şekilde daha fazla etkilendiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, salgın hastalığın bazı liderlere daha fazla güç kullanma şansı verdiğini ve bu liderlerin yoğun güvenlik baskısını dayatmaları için salgını bahane olarak kullandığını belirterek, "Salgın hastalık bazı liderlere, sivillerin, medyanın özgürlüklerini kısıtlayan baskıcı önlemlerini uygulamaya koymaları, baskıcı yöntemler kullanmaları için fırsat yarattı “dedi.

“Bölücü ve milliyetçi yaklaşımlar sonuç vermedi”

BM Genel Sekreteri Guerres açıklamasında şunları kaydetti:

“İnsan hakları, salgın hastalığa karşı verilen mücadelenin en ön safında ve merkezinde yer almalıdır. Bu salgın hastalığı yenmek ve geleceği korumak için herkes için sağlık sigortası gibi evrensel, hak temelli konuları ön plana almalıyız. Yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, doğal çevremizin tahrip edilmesi ve diğer insan hakları başarısızlıklarının toplumlarımızda muazzam kırılganlıklar yaratması bu salgının etkisini büyüttü. Aynı zamanda salgın hastalık, sert güvenlik tedbirleri, sivil alanı ve medya özgürlüğünü kısıtlayan baskıcı önlemler için bir bahane yaratmalarını sağlayarak insan haklarını baltaladı. İnsan hakları evrenseldir ve herkesi korur. Salgın hastalık bizi bu konuda, etkili bir dayanışma ve işbirliği içinde olmamız gerektiğini gösterdi. Bölücü yaklaşımlar, otoriterlik ve milliyetçilik küresel bir tehdide karşı hiçbir anlam ifade etmedi" dedi.