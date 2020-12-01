BM: "Salgın İnsani Yardıma İhtiyaç Duyan Kişi Sayısını Yüzde 40 Arttırdı"

Corona virüsü salgını dünyada insani yardım duyan kişi sayısını yüzde 40 oranında arttırdı. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler, kabaca 35 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinatörü Genel Sekreteri Mark Lowcock, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyan kişilerin sayısının arttığına işaret ederken “Eğer bu kişiler bir ülkede yaşıyor olsalardı bu dünyanın en kalabalık 5. ülkesi olurdu” dedi. Lowcock, Corona virüsü salgınının dünyada özellikle hali hazırda yoksullukla mücadele eden ülkeleri çok sert biçimde vurduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de salgın, küresel ısınma ve çatışmaların dünya genelinde ikinci dünya savaşından sonra görülmüş en büyük insani krizi ortaya çıkardığını belirtti.

BM, 2021 yılında 34 ayrı insani yardım çalışmasıyla 56 ülkede toplamda 160 milyon kişiye yardım ulaştırmayı planladığını açıkladı.

Lowcock, 2021 yılı için BM’nin insani yardımlar için 35 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özellikle başta Yemen olmak üzere Afganistan, Kuzeydoğu Nijerya, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Burkina Faso’da açlık tehlikesine dikkat çekti.

Lowcock yaptığı açıklamada özellikle ülkede devam eden iç savaş nedeniyle Yemen’deki açlık tehlikesine de dikkat çekti. Yemen’de halkın yüzde 80’i ancak yardımlarla hayatta kalabiliyor.

