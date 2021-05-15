BM: “Savaş Suçu İşliyorsunuz”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında giderek kaygı verici hale gelen durumu hafifletmek için tüm tarafları derhal harekete geçirmeye davet etti.

Bachelet, tüm taraflara tansiyonun düşürülmesi ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya saygı gösterilmesi çağrısında bulundu, son on gün içinde bölgedeki durumun oldukça endişe verici bir oranda kötüleştiğini ifade etti.

Eski Şili Cumhurbaşkanı Bachelet hem İsrail’i hem de Filistinli grupları, şimdiye kadar karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri saldırıların bazılarının “savaş suçu” olduğu konusunda uyardı.

“Her iki tarafın liderleri de tansiyonu düşürmek yerine gerilimi arttırdı”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, bölgedeki durumun Filistinli ailelerin zorla tahliyesi tehdidiyle tetiklendiğini belirterek, “Ramazan ayında İsrail güvenlik güçleri El Aksa Camisi çevresinde yoğunlaştı. Gazze'ye yönelik saldırılar şiddetli bir şekilde arttı. İsrail'de ırkçı kışkırtmalar yaşandı. İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail'e yönelik şiddetli saldırılar ve Gazze’den İsrail’e atılan füzeler nedeniyle kayıpların sayısı daha da arttı. Her iki taraf da uluslararası insan hukukunu ciddi şekilde ihlal etti. Her iki tarafın liderleri tansiyonu düşürmek, durumu yatıştırmak yerine gerilimi arttırdı” dedi.