BM: Şehirdeki milyonlarca çocuk kırsal kesimdekilerden daha zor durumda

Raporda şehirlerin gecekondu semtlerinde yaşayan çocukların karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekiliyor.Şehirlerde yaşayan birçok yoksul çocuk, kırsal kesimde yaşayan yoksul çocuklardan daha zor durumda. Bu çıkarım, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) hazırladığı son raporundan. Rapora göre, şehirlerde yaşayan 4 milyon 300 bin çocuk için beş yaşına gelmeden ölme olasılığı kırsal kesimde yaşayan yaşıtlarından daha yüksek. 13 milyon 400 bin şehirli çocuğun ilkokulu bitirme olasılığı ise, kırsal kesimdeki ilkokul öğrencilerinden daha düşük.

"Avantaj veya çelişki: Şehirlerde yaşayan çocuk ve gençlerin karşı karşıya oldukları zorluklar” başlıklı rapor, 77 ülkede orta ve düşük gelirli ailelerde yaşayan çocukların durumunu mercek altına alıyor. UNICEF, "şehirde yaşamanın avantajından” tüm çocukların yararlanamadığına dikkat çekiyor. Genelde, daha yüksek gelir, daha iyi altyapı ve sosyal hizmetlerin daha kolay erişilebilir olmasının şehir sakinlerine daha iyi bir yaşam güvencesi sunduğu varsayılıyor.