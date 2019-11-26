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BM: ‘Sera Gazı Salımlarında Yeni Rekorun Yıkıcı Etkileri Olabilir’

26.11.2019 18:41 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rapor, sera gazı salımlarının geçen yıl rekor seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, bir adım atılmazsa dünya genelinde hava sıcaklıklarının, üzerinde mutabakata varılan küresel ısınma sınırının iki katından daha yüksek oranda artabileceği uyarısı yapıldı

BM: ‘Sera Gazı Salımlarında Yeni Rekorun Yıkıcı Etkileri Olabilir’

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı yeni bir rapor, sera gazı salımlarının geçen yıl rekor seviyeye yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, bir adım atılmazsa dünya genelinde hava sıcaklıklarının, üzerinde mutabakata varılan küresel ısınma sınırının iki katından daha yüksek oranda artabileceği uyarısı yapıldı.

Rapor, dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçirmek amacıyla gelecek hafta Madrid’de düzenlenecek BM iklim görüşmeleri öncesinde yayınlandı.

2015 Paris İklim Anlaşması’nda küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece (Celsius) artışla sınırlanması hedefi üzerinde mutabakata varılmıştı. BM İklim Değişikliği Hükümetlerarası Komisyonu geçen yıl bu hedefe ulaşılamaması halinde küresel ölçekte çok büyük değişimlerin meydana gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Bunlar arasında mercan kayalıklarının hemen hemen tamamı ve kutuplardaki buzulların çoğunun yok olması gibi tehlikeler bulunuyor.

“Torunlarımıza bunu miras bırakmak istemeyiz”

BM Çevre Programı’nın raporuna göre, salımların azaltılması konusunda ülkelerin şu anki taahhütlerine göre, ısınmanın bu yüzyılda 3,2 derece artmasının bekleniyor ve bunun da iklim açısından geniş kapsamlı ve yıkıcı etkileri olabilir. Raporun baş yazarı John Christensen düzenlediği basın toplantısında, “Torunlarımıza bunu miras bırakmak istemeyiz” dedi.

Raporda, Paris’te uzlaşılan şu andaki en güvenli sıcaklık eşiği 1,5 derece artış hedefine hala ulaşılabileceği ancak bunun için 2020-2030 yılları arasında salımlarda yılda yüzde 7,6 oranında kesintiye gidilmesi gerektiği belirtiliyor. Christensen, “Dönüşümsel bir değişimden bahsediyoruz, kademeli değişimle bu hedefi başaramayız. Gelecek 10 yılda toplumlarımızı dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

Rapor, ormanları tahrip etmenin getirdiği etkiler dahil sera gazı salımlarının henüz zirveye ulaşmadığını ve 2018’de 55,3 gigaton karbon diyoksit oranına denk gelecek bir seviyeye yükseldiğini gösteriyor.

Christensen, hedeflerine rahat biçimde ulaşan Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin de bu hedeflere sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Rapor, en fazla emisyon üreten ABD’yi Brezilya ve Japonya’yla birlikte hedeflerinin altında kalan ülkeler arasında gösterdi. Trump yönetimi bu ay içerisinde Paris Anlaşması’ndan çekilmeyle ilgili resmi işlemlere başladığını açıklamıştı.

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