"BM Şincan Nedeniyle Çin'e Karşı Harekete Geçmeli"

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere gönderdiği açık mektupta, uluslararası toplumun, Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini sert bir şekilde kınaması, adalet ve hesap verilebilirlik için gereken adımları atması gerektiğini kaydetti.

Açıklama, 184 ülkeden 323 bin 832 kişinin Uluslararası Af Örgütü'nün gelişigüzel tutuklanan, işkenceye maruz kalan ve cezalandırılan yüz binlerce Müslüman azınlığı serbest bırakmaları için Çinli yetkililere yaptığı çağrıyı içeren dilekçeyi imzalaması üzerine yapıldı.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Dünya genelinde yüzbinlerce insan, insanlık suçlarının ve Şincan'daki Müslümanlar'a yönelik diğer ağır insan hakları ihlallerinin kanıtları karşısında duyduğu öfkeyi ifade etmek için dilekçemize imza attı. Dünyanın dört bir yanında insanların Çin'in muhalifleri susturma çabası içinde olduğunu gördükleri çok açık. Atılan her bir imza, bu sistematik eziyeti acilen sonlandırması için Çin'e yapılan doğrudan bir çağrıdır. Çin hükümeti kamplarda ve hapishanelerde tutuklu bulunanları serbest bırakmalı, toplama kampı sistemini sona erdirmeli, Şincan'da büyük çoğunluğu Müslüman olan gruplara yönelik sistematik saldırıları derhal durdurmalıdır" dedi.

Dilekçeler Çin büyükelçiliklerine gönderildi

Uluslararası Af Örgütü destekçileri, 10 büyük kentte ¨Şincan Tutuklularını Serbest Bırakın¨ dilekçelerini yerine ulaştırmak için kamuoyuna açık etkinlikler düzenledi.

Çin'in Londra Büyükelçiliği'nde 7 Ekim'de toplanan aktivistler, toplama kamplarındaki tutukluların giymeye zorlandığı mavi tulumları giyerek dilekçeyi sundu. Dakar, Helsinki, Lima, Lizbon, Madrid, Paris, Lahey ve Washington'da da aktivistler Çin büyükelçiliklerine dilekçeleri iletti.

Af Örgütü'nün Haziran ayında başlattığı küresel dilekçe kampanyası, Çin'in Şincan'daki Müslüman azınlıklara yönelik kötü muamele ve insan hakları ihlallerine son vermesini amaçlıyor.

Örgütün Haziran ayında yayınladığı rapor, Şincan'da Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlıkların devlet eliyle organize edilen sistematik tutuklama, işkence ve zulmü belgeliyor. Birleşmiş Milletler'i ve üye ülkeleri Çin'in insan hakları ihlallerini sert bir dille kınamaya ve hesap verilebilirlik sağlamak için sağlam, bağımsız bir uluslararası soruşturma mekanizması başlatmaya çağıran Uluslararası Af Örgütü, raporunda, "Uluslararası toplum, Şincan'daki Müslümanlar için bu korkunç gerçekliğin kendi kendine düzeleceği rolü yapmayı bırakması gerekiyor. Zaten çok fazla zaman kaybedildi. BM üyesi ülkelerin Şincan'daki tüm insanların haklarını koruma ve uluslararası hukuk çerçevesinde şüpheli suçlara ilişkin soruşturma açma ve hesap verilebilirlik sağlama yükümlülüğü her zamankinden fazla" ifadelerine yer veriyor.

