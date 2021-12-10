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  4. "BM Sincan Raporunu Kısa Süre İçerisinde Tamamlayacak"

"BM Sincan Raporunu Kısa Süre İçerisinde Tamamlayacak"

10.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, Çin’in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerine yönelik iddialarla ilgili değerlendirme raporunu tamamlamak üzere. Raporun kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor

Birleşmiş Milletler, Çin’in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerine yönelik iddialarla ilgili değerlendirme raporunu tamamlamak üzere. Raporun kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, yaptığı açıklamada, raporun önümüzdkei hafta içerisinde yayımlanmasını umduklarını bu süreçte Çinli yetkililerle görüşme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in de ziyaretine ilişkin olarak Çinli yetkililerle temas sağlanamadığı ifade edildi.

Bir süre önce İngiltere merkezli bir insan hakları savunucuları ve avukatlardan oluşan bir grup da yaptığı açıklamada, Sincan bölgesinde özellikle müslüman Uygurlar olmak üzere azınlıklara yönelik yapılan işkence, soykırım ve insan hakları ihlallerinden doğrudan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i sorumlu tuttuklarını belirtmişlerdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Colville, bölgedeki son derece rahatsız edici insan haklarına ilişkin bulgular konusunda analizlerin devam ettiğini söyledi. Sözcü, bölgede işkencelerin yanısıra, keyfi gözaltı uygulamaları, işçilerin uygunsuz koşul ve saatlerde çalıştırılması gibi çok sayıda insan haklarına aykırı uygulamanın da inceleme altında olduğunu ifade etti.

BM yetkililerinin söz konusu açıklamalarına dair Çin tarafından yeni bir tepki gelmiş değil. Çin bugüne dek yaptığı tüm açıklamalarda, Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerini reddediyor ve bunun batılı ülkeler tarafından kendisine yönelik olarak yürütülen bir dezenformasyon kampanyası olduğunu öne sürüyor.

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