BM: “Sivillere Saldırılar Savaş Suçu Sayılabilir”

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Siyaset ve Barıştan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo, “Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler” konulu Güvenlik Konseyi toplantısında konsey üyelerine Ukrayna’daki son durumla ilgili bilgi verdi.

Di Carlo, Ukrayna'da sivillere ve sivil hedeflerine yapılan Rus saldırılarının uluslararası insani hukukunun ihlali olduğunu, bu ihlallerin savaş suçu sayılabileceğini söyledi. BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo, Ukrayna kentlerinde Rus askerleri tarafından girişilen saldırıların tam bir yıkıma yol açabileceğine dikkat çekti.

Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik araştırmalara destek verdiği yönündeki iddialarını ele almak üzere düzenlenen acil oturumda Di Carlo, Rus silahlı kuvvetlerinin ülkenin güney, doğu ve kuzeyindeki birçok şehri kuşatma altına almaya çalıştığını, Rus askerlerinin asıl hedefinin başkent Kiev olduğunu söyledi.

Toplantıda konuşan BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, “Birleşmiş Milletler'in herhangi bir biyolojik silah programından haberdar olmadığını” söyledi.

“Sivil kayıplar artıyor”

BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo, durumun özellikle Mariupol, Kharkiv, Sumi ve Chernihiv kentlerinde endişe verici olduğunu, yerleşim bölgelerinin, sivil altyapının bombalanmasının sivil kayıplarını arttırdığını kaydetti.

Rus saldırısının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 564 sivilin öldüğü, 982 sivilin de yaralandığını yaralandığını belirten Di Carlo, Rusya’nın misket bombası kullandığı yönünde güvenilir raporlar aldıklarını belirtti.

Di Carlo, Rusya’nın hastane, sağlık çalışanlar ve ambulanslarını hedef alan 26 saldırı düzenlediğini, bu saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini 36 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Rosemary Di Carlo, barışı sağlamak için çarenin diyalog ve müzakere olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının buluşmasının önemine dikkat çekti. Gerçek zayiat rakamlarının muhtemelen önemli ölçüde çok daha yüksek olduğunu belirten Di Carlo, kayıpların çoğunun havan topu, çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırılarında meydana geldiğini ifade etti.

“Mülteci sayısı 2,5 milyon kişiyi aştı”

Di Carlo, şiddetten kaçan mültecilerin sayısının, üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere, 2,5 milyon kişiye ulaştığını belirterek, "Ukrayna'daki savaşı durdurmak için müzakerelere duyulan ihtiyaç bundan daha acil olamaz. Ukrayna ve Rus delegasyonları arasında şimdiye kadar yapılan üç tur müzakerelerin yoğunlaştırılması gerekir. Diyalog ve diplomasi mantığı, savaş mantığına üstün gelmeli. Bir çözüm bulmak ve bu savaşa bir son vermek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, şimdi yapmalıyız" dedi.

“Ukrayna’da ABD'nin desteklediği biyolojik silah laboratuvarları yok”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın, Güvenlik Konseyi'nden sadece yalan söylemek ve dezenformasyon yaymak amacıyla bugünkü toplantıyı istediğini, BM'nin Ukrayna'daki herhangi bir biyolojik veya kimyasal silah programından haberdar olmadığını da açıkladığını belirtti.

Thomas Greenfield, geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, Rusya'nın yapmak üzere olduğu eylemi trajik bir doğrulukla ortaya koyduğunu belirterek, "Rusya'nın saldırı için bir bahane üreteceği konusunda özellikle uyardı. Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik kendi şiddetli saldırılarını haklı çıkarmak için kimyasal veya biyolojik silahlarla ilgili iddialar üreteceği konusunda da uyardı. Bugün dünya, Rusya'nın tam olarak uyardığımız şeyleri yaptığını izliyor. Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına karşı savaşını haklı çıkarmak, dezenformasyonu meşrulaştırmak, insanları kandırmak için Güvenlik Konseyi'ni kullanmaya çalışıyor. Ukrayna'nın biyolojik silah programı yok. Ukrayna’da, ABD'nin desteklediği biyolojik silah laboratuvarları yok” diye konuştu.

