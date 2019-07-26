BM: 'Son 10 Günde Suriye'de 103 Sivil Bombardımanlarda Hayatını Kaybetti'

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada Suriye’de son 10 günde düzenlenen hava saldırılarında en az 103 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamayı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptı.

Açıklamada son 10 günde Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybeden en az 103 sivil arasında, 26 da çocuğun bulunduğu ifade edildi.

Michelle Bachelet, “Vurulanlar sivil hedefler ve bu saldırılara bakınca hepsinin kazara vurulmuş olması pek muhtemel görünmüyor” diye konuştu. Bachelet buna karşın uluslararası alanda bu saldırılara gereken tepkinin verilmediğine dikkat çekti.

Öte yandan özellikle Ürdün sınırındaki mülteci kampı Rukban’da koşulların iyice kötüleşmesi üzerine binlerce kişinin kampa terk edip Suriye rejimi kontrolündeki bölgelere geçiş yapmaya çalıştıkları haber veriliyor.

Kampta kalanların aşırı sıcak ve açlık tehlikeleriyle karşı karşıya kaldıkları ifade ediliyor. Rus medyası en az 17 bin kişinin kampı terk ettiğini iddia ediyor. Ürdün’ün sınırı Suriyeli mültecilere kapatmış olmasından dolayı bu kampta çoğunluğu siyasi nedenlerle ülkeyi terk etmek için kalan binlerce kişi kalıyor.

