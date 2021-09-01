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BM: "Son 50 Yılda Doğal Afetler 5 Kat Arttı"

01.09.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, son 50 yılda iklim olayları kaynaklı doğal afetlerde 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve 3,64 trilyon dolarlık zarar meydana geldi

BM: "Son 50 Yılda Doğal Afetler 5 Kat Arttı"

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, son 50 yılda iklim olayları kaynaklı doğal afetlerde 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve 3,64 trilyon dolarlık zarar meydana geldi.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yapılan değerlendirmede , dünyada son 50 yılda yaşanan yıkıcı seller, fırtınalar ve kuraklık olaylarına dikkat çekildi.

Verilere göre, 1979 ve 2019 yılları arasında dünyada, 11 bin doğal afet yaşandı. Bunlar arasında en ölümcül olanları, 1983 yılında Etiyopya’da yaşanan ve 300 binden fazla insanın ölümüne neden olan kuraklık ve 2005 yılındaki Katrina Kasırgası, ilk sıralarda yer aldı.

Dünyada son 10 yılda yaşanan doğal afet sayısında, 1970 yılından bu yana 5 kat artış yaşandığı görüldü. Özellikle sıradışı hava olaylarının artık rutin hale gelmeye başlandığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar bunun küresel ısınmanın etkisi olduğu yorumunu yapıyorlar.

1970’li yıllarda yaşanan doğal felaketlerin maliyeti 175,4 milyar dolar olarak hesaplanırken 2010’lu yıllarda sadece ABD’de yaşanan doğal felaketlerin faturası 1,38 trilyon dolar oldu.

Afetlerin sayısı artmasına karşın 70’li yıllara göre bu afetlerde hayatını kaybeden kişi sayısı azaldı. Yetkililer bunda alınan önlemlerin ve erken uyarı sistemlerinin etkili olduğunu ifade ediyorlar. Doğal afetler kaynaklı ölüm sayıları 70’li yıllarda 50 binden fazlayken 2010’lu yıllarda 18 bin civarına geriledi.

Son 50 yılda yaşanan 2 milyon can kaybının yüzde 91’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşanması da dikkat çeken bir başka unsur. Dünya Meteoroloji Örgütü, kendisine üye 193 ülkeden sadece yarısının afetlere karşı erken uyarı sistemlerine sahip olduğuna dikkat çekiyor.

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