HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: Son iki ayda 500 bin kişi İdlib'i terk etti

BM: Son iki ayda 500 bin kişi İdlib'i terk etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

BM verilerine göre son iki ayda İdlib bölgesinden kaçanların sayısı yarım milyonu geçti.

BM Genel Sekreteri Guterres de Türk askerleri ile Suriye rejimine ait güçler arasında yaşanan çatışmalara son verilmesini istedi.Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayanların, son aylarda yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle kitleler halinde kaçışı devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü David Swanson, 1 Aralık'tan bu yana geçen yaklaşık iki aylık süre içinde 520 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. Kaçan insanların yüzde 80'inin kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten Swanson, kış mevsimindeki bu göçün, bölgede halihazırda çok kötü olan insani koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayından Ağustos'a kadar da yine çatışmalar sebebiyle 400 binden fazla insan İdlib’i terk etmişti. İdlib bölgesinde yaşayanların önemli bir kısmını, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkenin farklı yerlerinden kaçarak gelen sığınmacılar oluşturuyor.

Guterres'den Türkiye ve Suriye’ye çağrı

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de İdlib bölgesinde bulunan Türk askerleri ile Esad rejimine bağlı askerler arasında yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. BM'nin New York’taki merkezinde açıklamalarda bulunan Guterres, Türkiye ve Suriye ordularının birbirlerini bombalamalarının "son derece endişe verici" olduğunu ifade ederek, dokuz yıldan bu yana devam eden çatışmaların askeri yollarla değil, sadece siyasi yöntemlerle çözülebileceğini dile getirdi. Geçtiğimiz pazartesi günü Türk ve Suriyeli askerler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, söz konusu çatışmaların, Suriye ordusuna bağlı birliklerin Türk mevzilerine yönelik atışların neticesinde başladığını belirtiyor.

Türkiye'nin amacı Suriye ordusunu durdurmak

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı savaşan cihatçı örgütlerin elindeki son bölge olan İdlib'de Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu gözlem noktaları, Ankara ile Esad'ı destekleyen Moskova arasında varılan anlaşma neticesinde oluşturulmuştu.

Rusya'nın da desteğini alan Suriye ordusu, son dönemde İdlib'de, aralarında onlarca köy ve bazı kentlerin de bulunduğu çok sayıda yerleşim birimini ele geçirdi. Türkiye ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından, Suriye'nin daha fazla mevzi kazanmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERKöpeklerin terliklerle imtihanları!Köpeklerin terliklerle imtihanları!
Bir yolcu gemisi daha karantinaya alındı!Bir yolcu gemisi daha karantinaya alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir yolcu gemisi daha karantinaya alındı!

Bir yolcu gemisi daha karantinaya alındı!

'First Lady kocasının eski karısını öldürttü' iddiası!

'First Lady kocasının eski karısını öldürttü' iddiası!

Yüzlerce kadını para için boş yere ameliyat etti!

Yüzlerce kadını para için boş yere ameliyat etti!

ABD istihbarat uçakları tespit edildi!

ABD istihbarat uçakları tespit edildi!

Karantinaya alınan cruise gemisinin en az 10 yolcusunda virüs var!

Karantinadaki cruise gemisinin en az 10 yolcusunda virüs var!

Vekil, omuz dekolteli elbisesi yüzünden sosyal medyada linç edildi!

Vekil, omuz dekolteli elbisesi yüzünden sosyal medyada linç edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.