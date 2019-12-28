HABER
  4. BM: Son iki haftada 235 binden fazla kişi İdlib'den kaçmak zorunda kaldı

BM: Son iki haftada 235 binden fazla kişi İdlib'den kaçmak zorunda kaldı

28.12.2019 16:22 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, son iki haftada neredeyse çeyrek milyon kişinin Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Suriye ordusunun silahlı muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e yönelik operasyonu nedeniyle, on binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru kaçtığı bildirilmişti.

BM: Son iki haftada 235 binden fazla kişi İdlib'den kaçmak zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), son iki haftada neredeyse çeyrek milyon kişinin Suriye'nin İdlib vilayetindeki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Suriye ordusunun silahlı muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e yönelik operasyonu nedeniyle, on binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru kaçtığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 12-25 Aralık'ta İdlib vilayetinde çoğu Marat El Numan kentinden olmak üzere 235 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, bunun neticesinde Marat El Numan'ın neredeyse hayalet şehre döndüğünü açıkladı.

OCHA, Aralık'ın ortasından beri hava ve kara saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle bölgeden kaçışların hızlandığını bildirdi.

Haber ajansları, Marat El Numan kentinden kuzeye doğru giden M5 otoyolunun kaçmaya çalışan aileleri taşıyan kamyon, kamyonet ve otomobillerle dolu olduğu bildiriyor.

OCHA Sözcüsü David Swanson Cuma günü yaptığı açıklamada, İdlib vilayetinin güneyinden kaçanların yüzde 80'inin kadın ve çocukların oluşturduğunu söyledi.

Kaçan sivillerin Halep vilayeti yakınlarındaki kent ve kasabalardaki cami, hükümet binaları ve mülteci kamplarına sığındıkları belirtiliyor.

Sur'ye

'Acil insani yardım malzemesine ihtiyaç var'

BM, "Evlerini terk etmek zorunda kalanların pek çoğu acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor, özellikle de barınak, gıda, sağlık malzemesi ve kış için gerekli araç-gereçler" açıklamasını yaptı.

BM, binlerce ailenin de yolda hava saldırılarında ölecekleri korkusuyla evlerinden ayrılamadıklarını bildirdi.

İç savaş öncesi nüfusu 1 milyon civarında olan İdlib bölgesi, ülkenin diğer noktalarında evlerini terk etmek zorunda kalanların da yerleşmesiyle 3 milyona ulaşmıştı.

İdlib

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yaptığı bir konuşmada 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini söylemiş ve "Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" mesajını vermişti.

Rusya destekli Beşar Esad yönetimi İdlib'i Kasım ayından beri bombalıyor.

Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefikleri, 19 Aralık'tan beri Marat El Numan çevresinde rejim güçleriyle çatışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü, Rusya, Suriye ve İran'a İdlib'deki çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.

"Rusya, Suriye ve İran İdlib vilayetinde binlerce masum sivili ya öldürüyorlar ya da öldürmek üzereler. Yapmayın! Türkiye bu kıyımı durdurmak için yoğun mücadele veriyor" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1210220021433208832

İdlib haritası

2020 trafik cezaları belli oldu!2020 trafik cezaları belli oldu!
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Rumlardan destek arayışındaTobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Rumlardan destek arayışında
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi operasyon sırasında kaptığı enfeksiyondan öldüTayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtaran ekibin üyesi operasyon sırasında kaptığı enfeksiyondan öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Rum muhalefeti: İHA üssü bir meydan okumadır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Maria Zakharova’dan dans şov

Maria Zakharova’dan dans şov

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

'IŞİD 11 Hristiyan rehineyi, başlarını keserek öldürdü'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.