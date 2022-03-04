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BM son rakamı açıkladı! İşte Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı

04.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulundu.

BM son rakamı açıkladı! İşte Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 209 bin 976 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 649 bin 903, Macaristan'a 144 bin 738, Moldova'ya 103 bin 254, Slovakya'ya 90 bin 329, Romanya'ya 57 bin 192, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 384 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 110 bin 876 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulundu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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