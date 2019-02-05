BM: “Spehar liderler arasında teması sağlamaya hazır”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekretern Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında teması kolaylaştırmaya hazır olduğu bildirildi.
Kıbrıs’taki, Birleşmiş Milletler Basın sözcülüğü ofisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki birkaç gün içinde KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’yla temasa geçerek bir görüşme isteyeceği yönündeki açıklamasını değerlendirildi. Açıklamada, özel temsilci Spehar’ın Kıbrıs’ta liderler arasında teması sağlamaya hazır olduğu yönünde açıklama yaparak iki liderin görüşme sağlaması yönünde girişimde bulunabileceği ifade edildi.
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