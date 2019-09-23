BM: Suriye Anayasa Komitesi toplanıyor

Komite dışında bırakılan PYD’den ise tepki açıklaması geldi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de savaş sonrası düzeni inşa etmek üzere atılacak en önemli adımlardan biri olarak görülen anayasa komitesinin önümüzdeki haftalarda kurulacağını ilan etti.

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada komitenin Cenevre'de hayata geçirileceğini ve önümüzdeki haftalarda ilk toplantısını yapacağını belirterek "Suriye'nin öncülüğünde ve Suriyelilerin organize ettiği Anayasa Komitesi'nin kurulmasının trajediden çıkışta siyasi bir yolun başlangıcı olabileceğine ve olması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum” dedi.

Guterres, komitenin Astana sürecinin öncüleri Rusya, Türkiye ve İran tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Kürtlerden tepki

Türkiye'nin baskıları sonucu komiteye dahil edilmeyen Demokratik Birlik Partisi'nden (PYD) yapılan açıklamada ise demokratik bir Suriye anayasasının tüm Suriyeliler ve tüm bölgelerin katılımıyla mümkün olacağı belirtilerek, tek bir tarafın yer almamasının anayasada demokrasi açısından eksiklik oluşturacağı vurgulandı. Pazartesi günü yayımlanan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusunda özerk yönetim oluşturan Kürtlerin komite dışında bırakılmasının adil olmadığı ve krizin derinleşmesine yol açacağı kaydedildi.