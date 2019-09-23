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BM: Suriye Anayasa Komitesi toplanıyor

23.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres, aylar süren pazarlıkların ardından Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki haftalarda ilk toplantısını yapacağını ilan etti.

Komite dışında bırakılan PYD’den ise tepki açıklaması geldi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de savaş sonrası düzeni inşa etmek üzere atılacak en önemli adımlardan biri olarak görülen anayasa komitesinin önümüzdeki haftalarda kurulacağını ilan etti.

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada komitenin Cenevre'de hayata geçirileceğini ve önümüzdeki haftalarda ilk toplantısını yapacağını belirterek "Suriye'nin öncülüğünde ve Suriyelilerin organize ettiği Anayasa Komitesi'nin kurulmasının trajediden çıkışta siyasi bir yolun başlangıcı olabileceğine ve olması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum” dedi.

Guterres, komitenin Astana sürecinin öncüleri Rusya, Türkiye ve İran tarafından da desteklendiğini kaydetti.

Kürtlerden tepki

Türkiye'nin baskıları sonucu komiteye dahil edilmeyen Demokratik Birlik Partisi'nden (PYD) yapılan açıklamada ise demokratik bir Suriye anayasasının tüm Suriyeliler ve tüm bölgelerin katılımıyla mümkün olacağı belirtilerek, tek bir tarafın yer almamasının anayasada demokrasi açısından eksiklik oluşturacağı vurgulandı. Pazartesi günü yayımlanan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusunda özerk yönetim oluşturan Kürtlerin komite dışında bırakılmasının adil olmadığı ve krizin derinleşmesine yol açacağı kaydedildi.

Pazarlıklar aylar sürdü

Suriye hükümeti ve muhalif gruplardan temsilcilerin yanı sıra Suriye sivil toplumunun değişik kesimlerinden oluşacak 150 üyeli komiteye kimlerin dahil olacağı konusu, bölgede etkili ülkeler arasında aylar süren pazarlıklara konu olmuştu.

Rejim, muhalifler ve BM'nin 50'şer üyesini belirlemesi öngörülen komitenin sekiz yılı aşkın süredir devam eden savaşı sonlandırması ve Suriye için yeni bir anayasa taslağı hazırlaması öngörülüyor. Rejim ve muhaliflerin temsilcileri konusunda mutabakat daha önce sağlanırken BM'nin oluşturması öngörülen uzmanlar, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadın temsilcilerden oluşan liste, Suriye hükümetinin çekinceleri nedeniyle 20 aya yakın süre almıştı.

"Yabancı etkisi olmayacak”

Guterres'in açıklaması öncesinde Pazartesi günü Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve BM Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen komiteyle ilgili "son rötuşlar” için Şam'da bir araya gelmişti. Suriye resmi haber ajansı SANA, görüşmede "komitenin her tür yabancı müdahaleden bağımsız olarak kurulmasının güvence altına alındığını" kaydetmişti. Ajans, Muallim'in "Şam’ın uluslararası hukuk uyarınca terörizmle mücadeleye devam etme hakkına sahip olacağı” şeklindeki açıklamasını da aktardı.

dpa,AP,AFP/BK,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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