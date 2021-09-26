BM: "Suriye İç Savaşı'nda 350 Bin Sivil Öldü"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan ve BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan analiz raporda, Suriye’de on yıldır devam eden iç savaşta yaklaşık 350 bin sivilin öldürüldüğü bildiriliyor.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suriye’deki sivil can kayıplarının sayımını 2014 yılında askıya almıştı. Buna gerekçe olarak doğrulanabilir bilgiye erişimde yaşanan sıkıntılar, ayrıca sürecin karmaşık ve tehlikeli olması gerekçe gösterildi. BM dairesi Suriye’deki sivil ölümlerinde en son sayımı 191 bin olarak vermişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet mevcut rakamların kendi dairesinin verilerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve Şam hükümetinin verdiği bilgilerden derlendiğini açıkladı. Bachelet toplanan verilerin öldürülen sivillerin tam adları, ölüm tarihleri, hangi bölgede kimin öldüğüne dayandığını, ancak elde edilen rakamın hala kesin olmadığını ve “sadece doğrulanabilir minimum” rakam olduğunu söyledi. Bu açıklama, Suriye’deki iç savaşta tutulan kayıtların dışında daha fazla sivilin hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret ediyor.

Sivil can kayıplarının çoğu, normalde iç savaşın çok daha geç ulaştığı Halep ilinde yaşandı. Halep’i Şam’ın kırsal alanları, Humus, İdlib, Hama ve Tartus izliyor. Ölen bu sivillerin 13’te birinden fazlası kadın, 13’te birine yakın da çocuk.

Bachelet, verdiği rakamların bir istatistikten ibaret olmadığını, her birinin ardında canlı bir kişi olduğunu hatırlatırken, birçok sivilin de ölümünün kayıtlara geçmediğini, görgü tanığı bulunmadığını belirtti.

BM yetkilisi, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin önümüzdeki dönemde kayıplarla ilgili bir rapor da hazırlayacağını, bunun da Suriye’deki iç savaşın kapsamı ve Suriyeliler’e genel anlamda etkisini daha fazla ortaya koyacağını belirtti.

Suriye iç savaşı dünyadaki en büyük mülteci krizine yol açtı. Yaklaşık 6,8 milyon Suriyeli ülkelerini terk etti, 6,7 milyon kadarı da kendi ülkelerinde evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu sığınmacıların 4 milyonu komşu Türkiye’ye sığındı. Toplamda 13,5 milyonu bulan, yerlerinden edilen bu kişilerin sayısı, Suriye nüfusunun yarısından daha fazla.

