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BM Suriye Konulu Dörtlü Zirve'den memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke: - "Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz" - "(Zirve) tam zamanında yapılıyor" - "İnsani yardımları sürdürmemiz ve çatışmaları engellemek için bu ivmeyi muhafaza etmemiz çok önemli"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve'yi memnuniyetle karşıladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yapılacak zirvenin, Suriye için önemli olduğunu söyledi.

Sözcü Laerke, BM'nin Suriye'deki sivillere yönelik insani yardım ulaştırmasının, siyasi gelişmelere bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz." dedi.

Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin yapılacak olmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Laerke, toplantının "tam zamanında yapıldığını"nın altını çizdi.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine işaret eden Laerke, "İnsani yardımları sürdürmemiz ve çatışmaları engellemek için bu ivmeyi muhafaza etmemiz çok önemli." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirvede, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 27 Ekim'de İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BM dörtlü zirve Jens Laerke Suriye

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