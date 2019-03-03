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BM: 'Suriye Nüfusunun Üçte İkisi Uluslararası Yardıma Muhtaç'

03.03.2019 04:24 | Son Güncelleme

BM verilerine göre 11,7 milyon Suriyeli, yani ülke nüfusunun üçte ikisi uluslararası yardıma muhtaç durumda hayatını sürdürüyor. BM Brüksel’de 12-14 Mart tarihleri arasında yapılacak Suriye konferansı öncesinde insani müdahale planı olarak adlandırılan bir plan hazırladı

BM: 'Suriye Nüfusunun Üçte İkisi Uluslararası Yardıma Muhtaç'

Birleşmiş Milletler verilerine göre 11,7 milyon Suriyeli, yani ülke nüfusunun üçte ikisi uluslararası yardıma muhtaç durumda hayatını sürdürüyor. BM Brüksel’de 12-14 Mart tarihleri arasında yapılacak Suriye konferansı öncesinde insani müdahale planı olarak adlandırılan bir plan hazırladı.

Birleşmiş Milletler henüz Suriye’ye insani yardımların mali boyutunu açıklamadı. Ancak geçen yılki 3,36 milyar dolarlık ihtiyaç göz önünde tutulduğunda milyonlarca yardıma muhtaç sivil için 2019’da gereken rakam bundan az olmayacak.

Suriye hükümeti, Rusya ve müttefiklerinin yardımıyla ciddi anlamda bir alanı geri kazandı ve orduya sahip oldu. Buna karşın Birleşmiş Milletler, sivilleri etkileyen savaşın da insani krizin de bitmediğine dikkat çekiyor.

Yine BM raporlarına göre 6,2 milyon Suriyeli bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalmış durumda. Suriye halkının yüzde 80’inden fazlası yoksulluk sınırının altında ve sürekli şekilde yardıma muhtaçlar.

İnsani Yardımlar Koordinatörlüğü Sözcüsü Jens Laerke, 8 yıldır devam eden savaşın Suriye’yi dünyanın en büyük krizlerinden birine sürüklediğini söylüyor.

“Bazı bölgelerde şiddet olaylarının azalmasına karşın, insanlar her gün vahşete maruz kalmaya devam ediyor. Kadınlar, çocuklar, genç kızlar, yaşlılar, dul kalmış ve ailesine bakan kadınlar, engelliler farklı risklerle karşı karşıya durumdalar ve özel ihtiyaçları var.”

Bunlara ek olarak Laerke, insanların ülkenin her tarafındaki mayınlar ve patlayıcılardan dolayı da hayati riskle karşı karşıya olduklarını söylüyor. Laerke, Suriye’de 10 milyondan fazla insanın bu patlayıcı ve mayınlarla dolu olan topraklarda yaşadığına dikkat çekiyor.

BM’nin hazırladığı plan, gıda, barınma, sağlık, hijyen ve su ihtiyacı gibi temel yaşamsal ihtiyaçları ortaya koyuyor. Raporda ayrıca iki milyondan fazla erkek ve kız çocuğun eğitimden uzak kaldığına dikkat çekiliyor ve eğitimin önemine vurgu yapılıyor.

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