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BM Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Geir Pedersen getirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 02:52 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Geir Pedersen getirilecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveç'in Çin Büyükelçisi Geir O. Pedersen'in getirileceği öğrenildi.

BM'deki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Özel Temsilciliği görevine Norveçli diplomat Pedersen'i aday gösterdi.

Guterres'in BM Güvenlik Konseyinden aday gösterdiği Pedersen'i desteklemesini istediğini belirten kaynaklar, Rusya'nın Norveçli diplomatın bu göreve getirilmesine sıcak baktığını, konseyin diğer daimi üyelerinin de destek verdiğini söyledi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde adaylığı onaylanırsa bu göreve getirilecek 4'üncü özel temsilci olacak.

Norveç'in Çin Büyükelçisi Geir O. Pedersen, daha önce ülkesinin New York'ta BM Daimi Temsilciliğini yürütmüş, Lübnan'da ise üst düzey BM yetkilisi olarak görev yapmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevde kaldığı 4 yılın ardından bu ay sonunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Suriye Özel Temsilciliğine 2014 yılında atanan Mistura, bu görevi eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lahdar Brahimi'den devralmıştı. Daha önce ise temsilcilik görevini eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan yürütmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
(BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Norveçli diplomat Staffan de Mistura

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