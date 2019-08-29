BM Suriye Özel Temsilcisi: ‘Anayasa Komisyonu Eylül’de Kurulabilir’ 

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Suriye konusunda toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen konsey üyelerini ülkedeki son durumla ilgili bilgilendirdi.

Özel Temsilci Pedersen, önümüzdeki ay yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşı sonlandıracak, siyasi çözümün yolunu açacak bir anayasa komisyonu konusunda uzlaşma sağlanması için umutlu olduğunu söyledi.

Pedersen, Suriye anayasa komisyonunun kurulması için komisyonda birçok isim konusunda tarafların uzlaşma sağladığını, taraflar arasında bazı görüş farklılıkları olsa da gelinen aşamada bunların küçük sorunlar olduğunu kaydetti.

BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye hükümetini de İdlib’e düzenlediği saldırılar nedeniyle üç milyon sivilin hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Pedersen, “Suriye uluslararası hukuka göre sivilleri korumak zorunda” dedi.

“Güvenli bölge çalışmalarını yakından izliyoruz”

Pedersen, Türkiye ile ABD’nin Suriye’de güvenli bölge kurma konusundaki çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı. Bölgede yaşayan farklı kesimlerin sesleri dikkate alınmalı. Türkiye’nin güvenlikle ilgili meşru kaygıları da dikkate alınmalı” diye konuştu.

Pedersen Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda Suriye sınırındaki askeri gücünü arttırmasının gerilim yarattığını, Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler sonrasında gerilimin sonladığını belirtti. Pedersen, Türk askerine yönelik saldırıların da uluslararası çatışma riskini arttırdığın belirtti.