BM Suriye Özel Temsilcisi: ‘Anayasa Komisyonu Eylül’de Kurulabilir’ 

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Suriye konusunda toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen konsey üyelerini ülkedeki son durumla ilgili bilgilendirdi.
Özel Temsilci Pedersen, önümüzdeki ay yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde Suriye’de sekiz yıldır süren iç savaşı sonlandıracak, siyasi çözümün yolunu açacak bir anayasa komisyonu konusunda uzlaşma sağlanması için umutlu olduğunu söyledi.
Pedersen, Suriye anayasa komisyonunun kurulması için komisyonda birçok isim konusunda tarafların uzlaşma sağladığını, taraflar arasında bazı görüş farklılıkları olsa da gelinen aşamada bunların küçük sorunlar olduğunu kaydetti.
BM Suriye Özel Temsilcisi, Suriye hükümetini de İdlib’e düzenlediği saldırılar nedeniyle üç milyon sivilin hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Pedersen, “Suriye uluslararası hukuka göre sivilleri korumak zorunda” dedi.
“Güvenli bölge çalışmalarını yakından izliyoruz”
Pedersen, Türkiye ile ABD’nin Suriye’de güvenli bölge kurma konusundaki çalışmalarını yakından izlediklerini belirterek, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı. Bölgede yaşayan farklı kesimlerin sesleri dikkate alınmalı. Türkiye’nin güvenlikle ilgili meşru kaygıları da dikkate alınmalı” diye konuştu.
Pedersen Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda Suriye sınırındaki askeri gücünü arttırmasının gerilim yarattığını, Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler sonrasında gerilimin sonladığını belirtti. Pedersen, Türk askerine yönelik saldırıların da uluslararası çatışma riskini arttırdığın belirtti.
“IŞİD yeniden saldırılara başladı”
Pedersen, Suriye’de son dönemde yaşanan çatışmaların IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasını sağladığını belirterek, “İstikrarın kaybolduğu bölgedeki durum çok kritik. IŞİD bu durumdan fayda sağlayarak yeniden saldırılara başladı. Ülkede yaşanan kriz ve devam eden şiddet alarm verici düzeye geldi” dedi.
“Sivil alanların tahrip edilmesinin hiçbir mazereti olamaz”
İnsani Yardımdan sorumlu BM Genel Sekreteri yardımcısı Mark Lowcock Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "İdlib’de üç milyon sivilin çatışmaların arasında kaldığını belirterek, “Bu sivillerin üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Yaşadıkları şiddeti durdurmak için bizim vereceğimiz desteğe güveniyorlar. Kurallar gayet açık. Sivillerin evleri, hastaneleri, okulları, içme suları korunmalı. İdlib’de bu sivil alanların tahrip edilmesinin hiçbir nedeni, gerekçesi ve mazereti olamaz” dedi.
Husilere saldırıları durdurun çağrısı
Güvenlik Konseyi Yemen’de faaliyet gösteren silahlı grup Husiler’in Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını açıkladı ve Husiler’e saldırılara derhal son verme çağrısında bulundu. Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanan bildiride, Suudi Arabistan yönetimine Yemen konusunda çözüm için diyalog girişimlerinin de memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Güney Yemen'deki son gelişmelerden duydukları endişeyi dile getiren Güvenlik Konseyi, ilgili tüm tarafları ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırdı.
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