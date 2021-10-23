HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Görüşmeler büyük bir hayal kırıklığı oldu

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Görüşmeler büyük bir hayal kırıklığı oldu

23.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Anayasa Komitesi'nin taslak metin hazırlama konusunda uzlaşmasının ardından başlayan altıncı tur görüşmeler, hiçbir ilerleme kaydedilmeden sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Temsilcisi Geir Pedersen, "büyük bir hayal kırıklığı" açıklaması yaptı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Görüşmeler büyük bir hayal kırıklığı oldu

Suriye Anayasa Komitesi'nin taslak metin hazırlama konusunda uzlaşmasının ardından başlayan altıncı tur görüşmeler, hiçbir ilerleme kaydedilmeden sona erdi.

Pazartesi başlayan görüşmelerde heyetler, beş gün boyunca hangi konuların öncelik olacağı ve nasıl ele alınacağıyla ilgili yöntem belirlemek üzere görüştü, ancak bir uzlaşı sağlanamadı.

Eylül 2019'da oluşturulduğu duyurulan Suriye Anayasa Komitesi'nin 150 üyesi var. Bu üyelerin 50'si Suriye hükümeti tarafından seçilmiş isimler. 50 üye muhalefeti temsil ederken, kalan 50 üye de BM Suriye Özel Temsilcisi tarafından Komite'ye davet edilmiş kişilerden oluşuyor.

Anayasa ile ilgili konular, her gruptan 15 kişinin katıldığı 45 kişilik alt komisyonda görüşülüyor.

Altıncı tur görüşmeler de alt komisyon tarafından yürütüldü.

Bir sonraki görüşmenin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyerek görüşmelerin "İnişli çıkışlı olduğunu" söyledi:

"Bugünkü tartışma büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ulaşmayı umduğumuz hedefe, yani bir şekilde fikir birliğine ulaşma konusunda yapıcı bir tartışma yürütebilme hedefine ulaşamadık. Bu süreci nasıl devam ettireceğimiz konusunda net bir anlayışa varamadık."

Bu hafta her gün her bir delegasyon, farklı bir konuyla ilgili anayasa taslak önerilerini masaya getirdi. Örneğin Pazartesi günü hükümet delegasyonu egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konularında taslak bir metin önerisinde bulunurken Salı günü, muhalefetin silahlı kuvvetler ve güvenlik konularındaki önerileri tartışıldı. Sonra sivil toplum temsilcilerinin hukukun üstünlüğü konusunda önerileri oldu. Son olarak Cuma günü, hükümetin 'terörizm' konusunda önerileri oldu.

Pedersen, Cuma günü toplantının kapanışında uzlaşılan maddeler ya da uzlaşılan ilkeler; hiç olmazsa ortak bir kararla konuşulmamasına karar verilen maddeler konusunda bir açıklama yapmayı hedefliyordu.

Alınan tek ortak karar, Pedersen'e göre, "bu şekilde devam edemeyecekleri" oldu:

"Bu hafta çok az da olsa bir güven inşa edebildiğimizi düşünüyorum. İlerleme için imkanımız olabileceğini görüyorum."

Görüşmelerin sonunda hükümet ve muhalefet temsilcileri, ilerleme sağlanaması konusunda birbirlerini suçladı.

Hükümet delegasyonunun başındaki Ahmed Kuzbari, "Muhalefetin bazı önerileri gerçeklikten uzaktı ve zararlı fikirleri, saldırgan gündemleri içeriyordu" dedi. Muhalefeti, görüşmelere engel koymak ve hiçbir ilerleme sağlamamak için çaba göstermekle suçladı:

"Muhalifler Türkiye ve ABD'nin Suriye topraklarındaki işgalini de meşru göstermeye çalıştılar. Ancak tüm bunlara rağmen bizim delegasyonumuz devam edeceğini garanti eder, sürece olumlu şekilde dahil olacağız."

Suriye muhalefeti delegasyonunun başındaki Hadi el Bahra ise, Kuzbari'nin iddialarının "gerçeklikten yoksun olduğunu" söyledi, hükümetin bir sonuca varma niyetinin olmadığını savundu:

"Muhalefet ve hükümetin Suriye'nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki görüşleri konuşarak değiştirilebilir durumdaydı, ancak onlar yine de ısrarla fikir birliği yok dediler.

"Mevcut anayasa diktatörlüğü ve tekeli meşrulaştırıyor. Ancak Cenevre'deki görüşmeler Suriye muhalefetinin söz sahibi olabildiği tek uluslararası platform, bu sebeple devam etmeliyiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERYeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir? Yeni iş arama iznine dikkat! Kimler kullanabilir?
ABD açıkladı: Terör örgütünün üst düzey lideri öldürüldüABD açıkladı: Terör örgütünün üst düzey lideri öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri hüzne boğdu

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor: Altın kafese koysalar gitmem

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

20 yaşındaki kız feci şekilde can verdi

Yıllarca omuz omuza çalıştılar! Acı veda...

Yıllarca omuz omuza çalıştılar! Acı veda...

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksörün durumu ağır

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

İzleyen dehşete düştü! Dev yılan vinçle kaldırıldı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü! Mahkemede akılalmaz ifade

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.