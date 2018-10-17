BM Suriye Özel Temsilcisinden istifa açıklaması

“Kişisel nedenlerle” istifa eden de Mistura Suriye’de anayasa komisyonunun oluşturulması için son ana kadar çaba göstereceğini belirtti.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevinden istifa ettiğini duyurdu. Staffan de Mistura, Çarşamba günü New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısında Kasım ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı. "Sadece kişisel nedenlerle” istifa ettiğini vurgulayan de Mistura, "görevinin son anına kadar sorumluluklarını yerine getirmek için çalışacağını" söyledi.

Suriye hükümetinin davetlisi olarak gelecek ay Şam'ı ziyaret edeceğini kaydeden de Mistura, burada anayasa komisyonun oluşturulması için görüşmelerde bulunacağını ifade etti. Kasım ayının sonuna kadar anayasa komisyonun oluşturulmasını ümit ettiğini dile getiren de Mistura, komisyonun "inandırıcı” olması ve bunun yanı sıra hükümet, muhalif gruplar ve sivil toplum temsilcilerinin eşit katılımı ile oluşturulması gerektiğini söyledi. Ocak ayında Soçi'de yapılan Suriye konferansında gündeme getirilen anayasa komisyonu, Suriye hükümetinin itirazları nedeniyle henüz hayata geçirilemedi.