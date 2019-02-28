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BM, Suriye raporunu açıkladı: "İdlib’de insani kriz artıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Bileşmiş Milletler Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, son 7 aydır çatışmaların arttığı İdlib kırsalında insani krizin tekrar yükseldiğine işaret etti.

Bileşmiş Milletler Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, son 7 aydır çatışmaların arttığı İdlib kırsalında insani krizin tekrar yükseldiğine işaret etti. Komisyon, bitmeyen düşmanlıkların, ilerleyen dönemlerde insan haklarının ihlallerinin cezasız kalmasına sebep olacağını açıkladı.
Bileşmiş Milletler Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Suriye’de 7 yıldır süren iç savaşın raporunu yayımladı. Basın toplantısıyla raporu sunan Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, Temmuz 2018 ve Ocak 2019 arasında İdlib ve Halep kırsalında tansiyonun tekrar yükseldiğini ve sivil nüfusun sıkıntılarının arttığını hatırlatarak, "İdlib, son haftalarda ölüm ve tahribata yol açan düşmanlıklarla sarsılıyor. Geçen sonbaharda, ülke genelinde düşmanlıklar azalırken, ihlaller ve asayiş olayları sivilleri etkiliyor" dedi.

"Düşmanlıklar bitmedi"
Ülkede düşmanlıkların hala sona ermediğini söyleyen Pinheiro, "Savaş henüz bitmedi" ifadesini kullandı. Düşmanlıkların sürdürülebilir geri dönüşü çıkmaza sokabileceği belirtilen raporda, "Çatışmaların ötesinde, 7 yıldan uzun süredir devam eden düşmanlıklar, çeşitli güvenlik boşluklarını beraberinde getirdi ve birçok alanda şiddet riskini ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalması ihtimalini arttırdı" denildi.

"YPG/PKK, binlerce kadın ve çocuğu alıkoyuyor"
Yayımlanan raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun ve YPG/PKK’nın Deyrizor’u DEAŞ’tan temizleme gerekçesiyle düzenlediği saldırıların “aşırı” sivil kayıplara yol açtığı belirtilerek, “Suriye Demokratik Güçlerinin (YPG/PKK) kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor. Bazıları acınacak durumdaki kamplarda temel ihtiyaçları karşılanmadan tutulmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"Siviller yıllarca en temel haklara erişemedi"
"Rejim güçleri son zamanlarda ele geçirdiği Duma, Dar’a ve Kuzey Humus’ta, bombardıman sonrası keyfi tutuklama ve gözaltı kampanyası düzenleyerek, korku ortamı oluşturuyor" diyen Komisyoner Hanny Megally, sivillerin savaşın başlamasına sebep olan hukuksuzluğa tekrar şahit olduğu konusunda uyardı. Kuşatma altında yıllarca yaşayan sivillerin, Rejim tarafından yönetilen bölgelerde eğitim, barınma ve sağlık gibi temel haklardan mahrum kaldığına da değindi.

"Sivillerin öncelikli olduğu bir forum yok"
"Savaşan tarafların, sivillerin kaygılarını ve ihtiyaçlarını öncelikli olarak tartıştığı bir forum veya alan bulunmuyor" diyen Pinheiro, siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesi için tarafların, siviller için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

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