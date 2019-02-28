Bileşmiş Milletler Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, son 7 aydır çatışmaların arttığı İdlib kırsalında insani krizin tekrar yükseldiğine işaret etti. Komisyon, bitmeyen düşmanlıkların, ilerleyen dönemlerde insan haklarının ihlallerinin cezasız kalmasına sebep olacağını açıkladı.

Bileşmiş Milletler Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Suriye’de 7 yıldır süren iç savaşın raporunu yayımladı. Basın toplantısıyla raporu sunan Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, Temmuz 2018 ve Ocak 2019 arasında İdlib ve Halep kırsalında tansiyonun tekrar yükseldiğini ve sivil nüfusun sıkıntılarının arttığını hatırlatarak, "İdlib, son haftalarda ölüm ve tahribata yol açan düşmanlıklarla sarsılıyor. Geçen sonbaharda, ülke genelinde düşmanlıklar azalırken, ihlaller ve asayiş olayları sivilleri etkiliyor" dedi.

"Düşmanlıklar bitmedi"

Ülkede düşmanlıkların hala sona ermediğini söyleyen Pinheiro, "Savaş henüz bitmedi" ifadesini kullandı. Düşmanlıkların sürdürülebilir geri dönüşü çıkmaza sokabileceği belirtilen raporda, "Çatışmaların ötesinde, 7 yıldan uzun süredir devam eden düşmanlıklar, çeşitli güvenlik boşluklarını beraberinde getirdi ve birçok alanda şiddet riskini ve insan hakları ihlallerinin cezasız kalması ihtimalini arttırdı" denildi.