HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: Suriye rejimi gözaltında savaş suçu işledi

BM: Suriye rejimi gözaltında savaş suçu işledi

01.03.2021 23:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
BM: Suriye rejimi gözaltında savaş suçu işledi

BM'nin ilgili komisyonu, Suriye'de rejimin "gözaltı bağlamında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine" dair bir rapor yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, yayımladığı raporda, bu ülkede işlenen savaş suçlarına dikkat çekti.

Raporda, "Suriye hükümet güçleri tarafından zorla kaybedilen on binlerce sivilin akıbeti hâlen belirsiz. Birçoğunun öldüğü ya da infaz edildiği varsayılıyor" denildi.

Komisyon, binlerce insanı keyfi olarak gözaltına alan ya da tutuklayan Suriye hükümetinin "gözaltı bağlamında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini" belirtti.

Raporda, Suriye'de insanları özgürlüklerinden keyfi ve kanun dışı şekilde mahrum bırakan diğer tarafların da ciddi suçlar işlediğine yer verildi.

Komisyonun 30 sayfayı aşan raporu, kurban ve görgü tanıklarıyla 2011'den 2020 yılının sonuna dek yapılan görüşmelere dayanıyor. Rapor ayrıca çeşitli kaynaklardan elde edilen fotoğraf, video, uydu görüntüsü, resmi belge ve raporlar incelenerek hazırlandı.

Rapor hazırlanırken 100'den fazla gözaltı merkezi, tarihi belgeler ve süregelen gözaltı bağlantılı ihlaller üzerinde yapılan incelemelerden de faydalanıldığı açıklandı.

Komisyon Suriye'deki savaşın başından beri bu ülkedeki insan hakları ihlalleri konusunda düzenli olarak raporlar yayımlıyor.

Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkenin savaş öncesi nüfusunun yarısı evini terk etmek zorunda kaldı.

DW,AFP,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumluErmenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu
Abdestin farzları nelerdir?Abdestin farzları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Şaşırtan iddia! Herkes ikinci bölümü bekliyor

Şaşırtan iddia! Herkes ikinci bölümü bekliyor

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Paşinyan'dan sert sözler

Özür diledi! İşte Paşinyan'a göre yaşananların sorumlusu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı?

'Anal korona testi' vatandaşlarımızda psikolojik sorunlara neden oluyor

'Anal korona testi' psikolojik sorunlara neden oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.