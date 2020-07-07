BM: Suriye, Rusya ve HTŞ İdlib'de savaş suçu işledi

Birleşmiş Milletler (BM) araştırmacıları Salı günü yayımladıkları raporda İdlib eyaletinde Suriye ve müttefiki Rusya'nın okul, hastane ve marketlere yönelik hava saldırılarının "savaş suçu" oluşturduğunu bildirdi.

Raporda, İdlib'i kontrol eden ve El Kaide'nin Suriye'deki eski kolu olan grupların kurduğu Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) da hükümet kontrolündeki alanları "ayrım gözetmeden" topçu ateşine tutmak ve kendilerine karşı çıkan sivilleri öldürmekle suçlandı.

BM'nin raporuna göre Suriye hükümeti yanlısı güçler, Mart ayında Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardıkları ateşkes öncesinde "ayrım gözetmeden" İdlib'i bombalayarak yüzlerce sivilin ölümüne ve neredeyse 1 milyon sivilin yerlerinden olmasına yol açtı. BM'ye göre bu insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına girebilir.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Heyet Tahrir el-Şam'ı da sivil bölgeleri "meşru askeri bir amaç gözetmeden" hedef almakla suçladı.

Rapora göre, eskiden El Kaide'ye bağlı olan Nusra Cephesi militanlarının kurduğu HTŞ'nin savaşçıları, gözaltındakileri işkenceden geçirdi ve öldürdü.