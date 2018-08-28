BM Suriye Temsilcisi ABD ve Müttefikleriyle Suriye’yi Görüşecek

BM Suriye Temsilcisi Staffan de Mistura, ABD ve altı ülkeyi Cenevre’de gelecek ay yapılacak görüşmelere davet etti. BM Suriye’de yeni bir anayasa hazırlanması için çabalarına devam ediyor.

De Mistura 14 Eylül’de ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Fransa ve Mısır’ın temsilcileriyle görüşmeyi planlıyor. De Mistura 11-12 Eylül tarihlerinde de Türkiye, Rusya ve İran’dan yetkililerle görüşecek.

BM Sözücüsü Alessandra Vellucci, “Bu, Suriye konusunda önümüzdeki yolu tartışmak için bir fırsat” ifadesini kullandı.

De Mistura, Suriye hükümeti ve muhalefetinin sunduğu adaylar arasından bir komisyon oluşturarak yeni anayasanın oluşturulması için çalışıyor.

Anayasa komisyonu oluşturma süreci beklenenden ağır ilerliyor ve BM’nin Suriye barış görüşmelerine bağladığı umudu azaltıyor.

Suriye’de savaşan taraflar iki yıldır Cenevre’de görüşmeler yaparak siyasi reform yapılması, yeni anayasa oluşturulması ve seçimler düzenlenmesi konusundaki çabalarını sürdürüyor.

Ancak bu yıl Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’la müttefiki Rusya ve İran’ın savaş alanındaki başarıları ve ABD’nin Suriye’ye siyasi olarak müdahil olmaması BM’nin siyasi çabalarının da etkisini kaybetmesine neden oldu.

