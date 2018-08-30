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BM Suriye Temsilcisi: 'İdlib’den Siviller Tahliye Edilsin'

30.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e yönelik operasyonu beklenirken, Birleşmiş Milletler’den yeni bir açıklama geldi. BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, sivillerin İdlib’den tahliye edilip hükümetin kontrolündeki bölgelere taşınması önerisinde bulundu

BM Suriye Temsilcisi: 'İdlib’den Siviller Tahliye Edilsin'

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e yönelik operasyonu beklenirken, Birleşmiş Milletler’den yeni bir açıklama geldi. BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, sivillerin İdlib’den tahliye edilip hükümetin kontrolündeki bölgelere taşınması önerisinde bulundu.

Cenevre'de gazetecilere konuşan Mistura, 10 bin civarında El Kaide bağlantılı militan ve ailelerinin bulunduğu bölgede 3 milyona yakın nüfusun tehlike altında olduğunu kaydetti.

Mistura, tahliye teklifinin “potansiyel olarak mümkün” olduğunu ve bu süreci izlemek için bizzat kendisinin bölgeye gidebileceğini sözlerine ekledi.

"Hem hükümet hem de El Nusra klor gazı üretme kapasitesine sahip"

BM Suriye özel temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in de terörist olarak gördüğü El Nusra ve El Kaide bağlantılı teröristlerin nüfusun yoğun olduğu bölgede yaşadığını ve bunlara karşı ağır silahların kullanılmasının haklı bir tarafı olmayacağını söyledi, "Yapılan yanlış hesaplar kimyasal silahların kullanılması dahil istenmeyen sonuçlara sebep olabilir" uyarısında bulundu.

De Mistura, kimyasal silah kullanımından kaçınılmasının kritik olduğunu vurguladı. "Suriye'de hem hükümet hem de El Nusra'nın silah düzeyinde klor gazı üretme kapasitesinin olduğunu biliyoruz" dedi.

Muallim: "Suriye krizinde son aşamadayız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün İdlib'deki militanları "Yok edilmesi gereken iltihaplı bir çıban" olarak nitelemişti. Bugün de Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşme sonrasında basına konuşan Muallim, "Suriye'deki krizin çözümünde ve bütün topraklarımızı terörizmden kurtarma sürecinin son aşamasındayız." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı, rejim güçlerinin İdlib'de operasyonun sonunda kadar sürdürüleceği mesajını verdi. Muallim, rejimin kimyasal silah kullanmayacağını zaten elinde de kimyasal silah olmadığını iddia etti. Suriyeli bakan İdlib operasyonu sırasında sivili can kayıplarından da kaçınacaklarını savundu.

Şam yönetimine yakın bir kaynak dün rejimin İdlib'e aşamalı bir operasyon düzenleyeceğini, ilk aşamada İdlib kent merkezinin değil güney ve batıdaki bölgelerin hedef alınacağını söylemişti.

BM Suriye özel temsilcisi Stefan De Mistura, "Astana garantörleri arasında diplomasiye daha fazla zaman tanımak yerine neden bu kadar acele ediliyor" diye sordu.

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