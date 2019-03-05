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BM: "Suriye’de 10 milyon insan, patlamamış bombalarla yaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’de devam eden düşmanlıklar ve kuzeybatıdaki patlamamış mühimmatlar yüzünden sivil kayıpların artabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye ile ilgili yayınlanan son raporlar hakkında New York’ta basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’de devam eden düşmanlıklar ve kuzeybatıdaki patlamamış mühimmatlar yüzünden sivil kayıpların artabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye ile ilgili yayınlanan son raporlar hakkında New York’ta basın toplantısı düzenledi. Dujarric, Mart ayının ilk üç günü içinde ülkenin İdlib, Hama ve Halep bölgelerinde 4 sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Dujarric, iki sivilin Halep’te patlamamış mühimmat sebebiyle hayatını kaybettiğini kaydetti. Dujarric, patlayıcı riskinin Suriye’deki ana problem olduğunu söyleyerek, ülkede 10 milyon insanın tehlikeli bölgelerde yaşadığını ifade etti. Dujarric, “Her iki insandan biri, patlayıcı riskiyle yaşıyor” dedi.

PYD/PKK kampında 58 bin sivilin akıbeti belirsiz
Dujarric, insani yardım kuruluşlarının, DEAŞ’ın kontrol ettiği Deyrizor ve Bağuz bölgelerinden kaçıp, PYD’nin Al Hol Kampı’nda tutulan on binlerce sivilin durumuyla ilgili derin endişe duyduklarını tekrar etti. Kampta 58 bin insanın yaşadığını kaydeden Dujarric, “Yüzde 90’ı kadın ve çocuklardan oluşuyor” diye konuştu.

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