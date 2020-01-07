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  4. BM: ‘Suriye’de Savaş Bölgesinde 3 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç’

BM: ‘Suriye’de Savaş Bölgesinde 3 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç’

07.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeybatısındaki savaş bölgesinde 3 milyondan fazla sivilin yardıma muhtaç olduğu, bu nedenle de insani yardım programının süresinin uzatılması gerektiği uyarısında bulundu

BM: ‘Suriye’de Savaş Bölgesinde 3 Milyon İnsan Yardıma Muhtaç’

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin kuzeybatısındaki savaş bölgesinde 3 milyondan fazla sivilin yardıma muhtaç olduğu, bu nedenle de insani yardım programının süresinin uzatılması gerektiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, 2014 yılından bu yana BM’nin Irak, Ürdün ve Türkiye’den Suriye’ye yıllık 30 bin kamyon dolusu insani yardım sevk ettiğini söyledi.

Bölgeye insani yardım programını onaylayan BM Güvenlik Konseyi kararının geçerliliği bu hafta Cuma günü sona eriyor. Kararda yer alan sınırlar arası insani yardım programının 12 ay daha uzatılmasına ilişkin öneri Aralık ayında BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada Çin ve Rusya tarafından reddedilmişti.

OCHA sözcüsü Laerke bu kararın uzatılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı ve “Suriye genelinde, toplamda 4 milyon insanın, BM destekli sınırlar arası insani yardıma ihtiyacı var. Buna, sadece insani yardımla yaşayan, kuzeybatıdaki 2,7 milyon sivil de dahil” dedi. Laerke, mevcut programın süresinin uzatılması için liderlere seslenerek “B planımız yok” şeklinde konuştu.

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