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BM Suriye'de yeni bir arabuluculuk girişimi başlatıyor

10.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de yeni bir arabuluculuk girişimi başlatıyor.

BM Suriye'de yeni bir arabuluculuk girişimi başlatıyor

Girişimin Türkiye, Rusya ve İran'ın danışmanlığında gerçekleşeceği bildirildi.Şam yönetiminin Rusya'nın desteğiyle yaklaşık üç milyon sivilin yaşadığı İdlib'e kapsamlı bir operasyon düzenlemesi beklenirken BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Türkiye, Rusya ve İran'ın danışmanlığında yeni bir arabuluculuk girişimi başlatıyor. Mistura'nın bugün Cenevre'de önce Rusya, İran ve Türkiye temsilcileri ile ayrı ayrı bir araya geleceği açıklandı. Mistura salı günü de üç ülkenin temsilcileri ile aynı anda bir araya gelecek.

Mistura'nın daha sonra da Almanya ile birlikte bazı Batı ülkelerin temsilcileriyle de görüşmeler yapacağı ifade edildi. Müzakerelerde anayasal düzlemde bir meclisin kurulmasının ele alındığı bildirildi. Mistura, böylece yeni bir barış görüşmelerinin temelini oluşturmayı umduklarını söyledi.

150'den fazla bombardıman

Öte yandan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi örgütü, Şam rejiminin Cumartesi ve Pazar günü İdlib vilayetine hava saldırılarını düzenlediğini duyurdu. Örgütün verdiği bilgiye göre vilayete iki günde 150'den fazla bombardıman düzenlendi. Esad rejiminin müttefiki Rusya ile düzenlediği hava saldırıları, Türkiye'nin ateşkes sağlanması için Rusya ve İran'ı ikna etmeye çalıştığı görüşmelerin ertesi günü başlatıldı.

Cuma günü yapılan görüşmelerde Türk hükümeti Suriye'de ateşkes sağlanması için Rusya ve İran'ı ikna etmeye çalışmış ancak görüşmelerden sonuç alınanamıştı. Türkiye, İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına doğru bir mülteci akını yaşanmasından endişe ediyor.

İdlib'de en güçlü muhalif grubu, El Kaide'nin eski Suriye kolu Nusra'nın başını çektiği Heyet el Tahrir Şam örgütü oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre vilayette 10 bine yakın silahlı muhalif bulunuyor. Şam rejiminin müttefiki Rusya ile birlikte düzenlediği hava saldırılarının vilayetteki çok sayıda kent ve köyü hedef aldığı belirtildi.

epd/dpa,SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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