BM: Suriye'de zorunlu göç savaşın başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de süren çatışmalardan dolayı son 10 hafta içinde yerinden edilenlerin sayısının 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'den (BM) iki yetkili, çatışmaların devam etmesi durumunda Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in mezarlığa dönebileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Jens Laerke, Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700 bin kişinin kaçtığını vurgulayarak, "bunun ülkede şimdiye kadar gerçekleşmiş en yüksek sayıdaki göç" olduğunu söyledi.

Rusya hava güçleri tarafından desteklenen Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, İdlib ve Halep civarındaki muhalif güçlere ait mevzileri ele geçirmek için Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlerken savaştan kaçan siviller ise Türkiye sınırına doğru yol alıyor.

Son iki hafta içinde Suriye rejiminin iki defa Türkiye ordusunu hedef alması ve Türkiye'nin de buna karşılık rejim güçlerine karşı ateş açması sonucu bölgede yaşayan siviller çatışma ortasında kaldı.